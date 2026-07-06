В Днепре в результате вражеской атаки поврежден терминал "Новой почты"
Киев • УНН
Утром российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Днепре, повредив гражданскую инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
Утром российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Днепре. Удар также пришелся на терминал "Новой почты" ДАО. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщила "Новая почта" в понедельник, передает УНН.
Детали
"Сегодня утром враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. Разрушению подвергся терминал Новой почты ДАО в Днепре. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении "Новой почты" в соцсетях.
Как указано, по имеющимся данным, после попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали, поэтому подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после завершения работы экстренных служб.
"Несмотря ни на что, Новая почта продолжает работать. Мы уже задействовали резервные логистические схемы. Доставка отправлений осуществляется по графику. Актуальную информацию об отправлениях можно получить в мобильном приложении и на сайте Новой почты", – подчеркивают в "Новой почте".
Напомним
Ночная атака рф на Украину затронула энергетику, есть обесточивания в шести областях.