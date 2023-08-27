Бессолевая диета может снизить риск сердечных проблем почти на 20% - исследование

Детали

Исследователи обнаружили, что люди, которые никогда не солят пищу, на 18% меньше подвержены развитию фибрилляции предсердий (ФП), сердечного заболевания, по сравнению с теми, кто всегда ее солит. За последнее десятилетие количество людей, у которых диагностировали эту болезнь в Великобритании, выросло на 50% до 1,5 миллиона.

ФП вызывает нерегулярный и часто аномально быстрый сердечный ритм, что может привести к головокружению, одышке и усталости. Люди с ФП в пять раз чаще болеют инсультом.

В исследовании были использованы данные из британского биобанка, который охватывает более 500 000 людей в возрасте от 40 до 70 лет по всей стране с 2006 по 2010 год. Те, кто уже имел ФП, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или инсульт в начале исследования, были исключены.

Каждого из них спросили, насколько регулярно они солят пищу: "никогда/редко", "иногда", "обычно" или "всегда". Затем исследователи наблюдали за ними в течение 11 лет, чтобы увидеть, как это повлияло на них. По сравнению с теми, кто всегда солил пищу, те, кто никогда не солил, на 18% реже страдали от ФП. Люди, которые иногда добавляли соль в пищу, имели на 15% меньше шансов.

Исследование предполагает, что даже те, кто изменил свой рацион питания с "всегда" на "обычно", могут заметить значительную разницу в риске. У тех, кто употреблял соль "обычно", вероятность развития ФП была на 12% меньше по сравнению с теми, кто употреблял ее "всегда".

"Это исследование является полезным напоминанием о том, что мы все можем получить пользу от соблюдения рекомендации употреблять не более 6 г соли в день - примерно чайную ложку", - сказал профессор Джеймс Лейпер из Британского кардиологического фонда.

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