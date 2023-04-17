Що їсти для тривалого відчуття ситості: назвали сім продуктів

ukru
Ексклюзив
15:02 • 45706 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 74240 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 106213 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 240285 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 174666 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 169437 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 264824 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454914 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346077 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357319 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 201602 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 174290 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 143347 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136005 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 97635 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 240227 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 264784 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 500926 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 635746 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 660272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44072 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 50957 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136005 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 174290 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 201602 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Що їсти для тривалого відчуття ситості: назвали сім продуктів

Що їсти для тривалого відчуття ситості: назвали сім продуктів

Київ • УНН

 • 4082158 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Деякі продукти можуть підтримувати відчуття ситості довше, ніж інші. На платформі "Знаїмо" назвали кілька з них, пише УНН.

Деталі

Як правило, це продукти з високим вмістом клітковини та/або білка. Вони краще втамовують голод та допомагають споживати менше калорій, вказують на платформі. Зокрема, завдяки зменшенню розміру порції та утриманню від перекусів між прийомами їжі.

У 1995 році дослідники з Сіднейського університету визначали для продуктів індекс насичення. В експерименті учасники їли різну їжу та оцінювали, наскільки вони ситі через дві години.

Продукти з високим ступенем обробки або з високим вмістом цукру переважно отримали нижчі оцінки. Вони зазвичай мають замало поживних речовин та вгамовують голод лише на відносно короткий час. Відмова від такої їжі на користь тої, що демонструє високий рівень насичення, дозволить краще контролювати вагу та принесе користь для здоров’я.

Включення в раціон продуктів, які сприяють довшому насиченню, допоможе поліпшити енергетичний баланс та запобігти наслідкам порушеного метаболізму, зазначили на платформі і перелічили сім продуктів:

Варена або запечена картопля

У дослідженні індексу насичення варена або запечена картопля мала найвищий бал 323. Смажена картопля отримала відносно низький бал 116.

Картопля є дуже щільним продуктом, багатим крохмалем, вітаміном С та іншими корисними поживними речовинами. Дослідження, учасники якого їли різні гарніри, як повідомляється, виявило, що страви на основі картоплі знижують апетит ефективніше порівняно з іншими.

Бобові

Квасоля, горох, нут і сочевиця є повільно засвоюваними вуглеводами з високим вмістом білка та клітковини. Ці переваги поживного профілю бобових, як вказано, означають, що вони є хорошим вибором для компенсації голоду та контролю споживання калорій.

Водночас, зауважується, що бобові забезпечують швидке відчуття ситості, але не впливають на споживання страв під час наступного прийому їжі.

Продукти з високим вмістом клітковини

Клітковина (харчові волокна) допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові. Вона добре насичує та вважається одним із найважливіших компонентів їжі для кращого енергетичного балансу, композиції мікробіома, метаболізму та загалом для кращого здоров’я, повідомляють на платформі.

Продукти з високим вмістом клітковини включають ячмінь, овес, жито, цільнозерновий хліб, бобові, овочі (морква, буряк), фрукти (банани, апельсини), ягоди, горіхи та насіння.

Нежирні молочні продукти

Збільшення споживання молочних продуктів із низьким вмістом жиру, як зазначається, сприяє насиченню. Дослідження показало, що грецький йогурт з високим вмістом білка ефективно втамовують голод, підвищують відчуття ситості та зменшують подальше споживання їжі.

Яйця

Чудове джерело білка, вітамінів і мінералів. Сприяє зменшенню почуття голоду та подовжує насичення, вказують на платформі.

Учасникам дослідження пропонували на обід омлет, картоплю в мундирі або бутерброд із куркою. Ті, хто їв омлет, через 4 години відчували більше насичення, ніж ті, хто їв вуглеводні страви. Тому науковці дійшли до висновку, що омлет в обідній час може зменшити споживання калорій між прийомами їжі.

Горіхи

Містять багато білка та ненасичених жирів. Горіхи переважно є висококалорійними, проте вони багаті поживними речовинами та ефективно сприяють насиченню.

Помірне споживання горіхів, як повідомляєтьмя, не сприяє збільшенню маси тіла або жиру. Як перекуси, вони допомагають вгамувати голод між прийомами їжі, не призводячи до набору ваги.

Нежирне м'ясо та риба

Мають високий вміст білка та низький вміст насичених жирів. Якісні білкові продукти допомагають ефективно контролювати апетит і сприяють зниженню ваги, зазначають на платформі. Це стосується і рослинних білків, наприклад, соєвих.

"Вибір продуктів, які зумовлюють швидше і триваліше насичення має свої закономірності. Варто пам’ятати про них задля кращого контролю метаболізму з одночасним забезпеченням організму важливими поживними речовинами", - підсумовують на платформі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений та як з ним боротися – розповідає експертка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'яЛайфхак
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38