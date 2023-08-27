Безсольова дієта може знизити ризик серцевих проблем майже на 20% - дослідження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Відмова від солі у їжі може знизити ризик серцевих захворювань та інсультів майже на п'яту частину, як свідчить найбільше дослідження з використанням даних британського біобанку UK Biobank. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дослідники виявили, що люди, які ніколи не солять їжу, на 18% менше схильні до розвитку фібриляції передсердь (ФП), серцевого захворювання, порівняно з тими, хто завжди її солить. За останнє десятиліття кількість людей, у яких діагностували цю хворобу у Великій Британії, зросла на 50% до 1,5 мільйона.

ФП викликає нерегулярний і часто аномально швидкий серцевий ритм, що може призвести до запаморочення, задишки і втоми. Люди з ФП у п'ять разів частіше хворіють на інсульт.

У дослідженні були використані дані з британського біобанку, який охоплює понад 500 000 людей у віці від 40 до 70 років по всій країні з 2006 по 2010 рік. Ті, хто вже мав ФП, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність або інсульт на початку дослідження, були виключені.

Кожного з них запитали, наскільки регулярно вони солять їжу: "ніколи/рідко", "іноді", "зазвичай" або "завжди". Потім дослідники спостерігали за ними протягом 11 років, щоб побачити, як це вплинуло на них. Порівняно з тими, хто завжди солив їжу, ті, хто ніколи не солив, на 18% рідше страждали від ФП. Люди, які іноді додавали сіль до їжі, мали на 15% менше шансів.

Дослідження припускає, що навіть ті, хто змінив свій раціон харчування з "завжди" на "зазвичай", можуть помітити значну різницю в ризику. У тих, хто вживав сіль "зазвичай", ймовірність розвитку ФП була на 12% меншою порівняно з тими, хто вживав її "завжди".

"Це дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми всі можемо отримати користь від дотримання рекомендації вживати не більше ніж 6 г солі на день - приблизно чайну ложку", - сказав професор Джеймс Лейпер з Британського кардіологічного фонду.

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