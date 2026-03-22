Агент "АТЕШ" знищив військовий автомобіль окупантів у Сіверськодонецьку
УНН
Агент зі складу 123-ї бригади рф спалив автівку із символікою Z. Військові країни-агресора масово виходять на зв'язок з "АТЕШ" через великі втрати на штурмах.
Агент партизанського руху "АТЕШ" у лавах російської окупаційної армії здійснив диверсію в Сіверськодонецьку Луганської області. Він підпалив військовий автомобіль свого підрозділу - машина з символікою Z згоріла дотла і не підлягає відновленню. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".
Деталі
За даними партизанів, це зробив їхній агент 123-ї окремої артилерійської бригади російської армії, що діє на Лиманському напрямку. Це вже не перша подібна диверсія і не перша людина з цього напрямку, яка вийшла на зв’язок з "АТЕШ".
Все більше військових самостійно звертаються до нас - зокрема з Лиманського напрямку. Причина одна: командування відправляє людей у штурми без підготовки, техніки та будь-якої надії на повернення. Частина з них обирає інший шлях - діяти зсередини, поки не пізно
Додатково
Місто Сіверськодонецьк Луганської області, яке росіяни окупували в червні 2022 року, є одним з ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджено техніку, особовий склад та логістику, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях.
Але тил для путінської армії вже давно перестав бути безпечним. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини
Нагадаємо
Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили мережу складів боєкомплекту російської армії на окупованому Донбасі. Частину складів уже знищено, решта об'єктів під загрозою ліквідації.