Агент "АТЕШ" знищив військовий автомобіль окупантів у Сіверськодонецьку

Агент партизанського руху "АТЕШ" у лавах російської окупаційної армії здійснив диверсію в Сіверськодонецьку Луганської області. Він підпалив військовий автомобіль свого підрозділу - машина з символікою Z згоріла дотла і не підлягає відновленню. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

За даними партизанів, це зробив їхній агент 123-ї окремої артилерійської бригади російської армії, що діє на Лиманському напрямку. Це вже не перша подібна диверсія і не перша людина з цього напрямку, яка вийшла на зв’язок з "АТЕШ".

Все більше військових самостійно звертаються до нас - зокрема з Лиманського напрямку. Причина одна: командування відправляє людей у штурми без підготовки, техніки та будь-якої надії на повернення. Частина з них обирає інший шлях - діяти зсередини, поки не пізно