Агент "АТЕШ" знищив військовий автомобіль окупантів у Сіверськодонецьку

$43.9650.50
ukenru
02:48 • 13273 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузської протоки
21 березня, 12:15 • 36001 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 53631 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 52431 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 71095 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 95624 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 48769 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 45073 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 36646 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 56380 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.7м/с
62%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Агент "АТЕШ" знищив військовий автомобіль окупантів у Сіверськодонецьку

Київ • УНН

 • 2286 перегляди

Агент зі складу 123-ї бригади рф спалив автівку із символікою Z. Військові країни-агресора масово виходять на зв'язок з "АТЕШ" через великі втрати на штурмах.

Агент "АТЕШ" знищив військовий автомобіль окупантів у Сіверськодонецьку
Фото: t.me/atesh_ua

Агент партизанського руху "АТЕШ" у лавах російської окупаційної армії здійснив диверсію в Сіверськодонецьку Луганської області. Він підпалив військовий автомобіль свого підрозділу - машина з символікою Z згоріла дотла і не підлягає відновленню. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Деталі

За даними партизанів, це зробив їхній агент 123-ї окремої артилерійської бригади російської армії, що діє на Лиманському напрямку. Це вже не перша подібна диверсія і не перша людина з цього напрямку, яка вийшла на зв’язок з "АТЕШ".

Все більше військових самостійно звертаються до нас - зокрема з Лиманського напрямку. Причина одна: командування відправляє людей у штурми без підготовки, техніки та будь-якої надії на повернення. Частина з них обирає інший шлях - діяти зсередини, поки не пізно

- йдеться в дописі "АТЕШ".

Додатково

Місто Сіверськодонецьк Луганської області, яке росіяни окупували в червні 2022 року, є одним з ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджено техніку, особовий склад та логістику, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях.

Але тил для путінської армії вже давно перестав бути безпечним. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини

 - йдеться в дописі "АТЕШ".

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили мережу складів боєкомплекту російської армії на окупованому Донбасі. Частину складів уже знищено, решта об'єктів під загрозою ліквідації.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Сіверськодонецьк