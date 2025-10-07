$41.230.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Облачная погода и дожди: прогноз синоптиков на 7 октября в Украине

Киев • УНН

 • 676 просмотра

7 октября в Украине ожидается облачная и влажная погода с дождями на юго-западе, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Черновицкой и Тернопольской областях. Температура воздуха будет колебаться от +12°...+14° на западе до +17°...+22° на востоке.

Облачная погода и дожди: прогноз синоптиков на 7 октября в Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Во вторник, 7 октября, погода в Украине будет пасмурной и влажной, а в некоторых областях пройдут дожди. Осадки ожидаются на юго-западе, в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Температура существенно не изменится. Холоднее всего будет на западе. +12°...+14°, а самая высокая температура ожидается на востоке - до +17°...+22°.

  • Во Львове во вторник будет пасмурно. Днем +14°.
    • В Луцке будет пасмурно, днем +14°.
      • В Ровно сегодня пасмурно, днем +14°.
        • В Тернополе 7 октября днем будет +14°, пасмурно, дождь.
          • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, днем +14°, дождь.
            • В Ивано-Франковске будет пасмурно, днем +13°, дождь.
              • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +14°, пасмурно.
                • В Черновцах во вторник - пасмурно, днем +13°, дождь.
                  • В Виннице сегодня будет +7°...+14°, пасмурно, дождь.
                    • В Житомире во вторник днем ожидается +14°, пасмурно, дождь.
                      • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно.
                        • В Черкассах сегодня будет днем +15°, пасмурно.
                          • В Кропивницком температура днем синоптики прогнозируют +16°, пасмурно.
                            • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+17°.
                              • В Одессе 7 октября - пасмурно, температура днем +15°, сильный дождь.
                                • В Херсоне во вторник днем будет +19°, пасмурно.
                                  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +16°, дождь.
                                    • В Запорожье температура днем +20°, пасмурно.
                                      • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +15°, пасмурно.
                                        • В Харькове - пасмурно, температура днем +19°.
                                          • В Днепре температура днем составит +19°, пасмурно.
                                            • В Симферополе во вторник будет пасмурно, +10°...+20°.
                                              • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем +21°.
                                                • В Северодонецке - переменная облачность, температура днем +21°.

                                                  Во вторник, 7 октября, в Киеве ожидается облачная погода, без существенных осадков.

                                                  Утром по Киевской области местами туман.

                                                  Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

                                                  Температура по области днем 11-16°, в столице днем 13-15°.

