Облачная погода и дожди: прогноз синоптиков на 7 октября в Украине
Киев • УНН
7 октября в Украине ожидается облачная и влажная погода с дождями на юго-западе, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Черновицкой и Тернопольской областях. Температура воздуха будет колебаться от +12°...+14° на западе до +17°...+22° на востоке.
Сегодня в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Во вторник, 7 октября, погода в Украине будет пасмурной и влажной, а в некоторых областях пройдут дожди. Осадки ожидаются на юго-западе, в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.
Температура существенно не изменится. Холоднее всего будет на западе. +12°...+14°, а самая высокая температура ожидается на востоке - до +17°...+22°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Днем +14°.
- В Луцке будет пасмурно, днем +14°.
- В Ровно сегодня пасмурно, днем +14°.
- В Тернополе 7 октября днем будет +14°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, днем +14°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, днем +13°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +14°, пасмурно.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, днем +13°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +7°...+14°, пасмурно, дождь.
- В Житомире во вторник днем ожидается +14°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет днем +15°, пасмурно.
- В Кропивницком температура днем синоптики прогнозируют +16°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+17°.
- В Одессе 7 октября - пасмурно, температура днем +15°, сильный дождь.
- В Херсоне во вторник днем будет +19°, пасмурно.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +16°, дождь.
- В Запорожье температура днем +20°, пасмурно.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +15°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура днем +19°.
- В Днепре температура днем составит +19°, пасмурно.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, +10°...+20°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем +21°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура днем +21°.
Во вторник, 7 октября, в Киеве ожидается облачная погода, без существенных осадков.
Утром по Киевской области местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 11-16°, в столице днем 13-15°.
