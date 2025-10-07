$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 18414 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 43390 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 37667 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 40587 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 72590 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31899 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38716 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65870 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77431 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Хмарна погода та дощі: прогноз синоптиків на 7 жовтня в Україні

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

7 жовтня в Україні очікується хмарна та волога погода з дощами на південному заході, Житомирщині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Тернопільщині. Температура повітря коливатиметься від +12°...+14° на заході до +17°...+22° на сході.

Хмарна погода та дощі: прогноз синоптиків на 7 жовтня в Україні

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У вівторок, 7 жовтня, погода в Україні буде похмурою і вологою, а в деяких областях пройдуть дощі. Опади очікуються на південному заході, у Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій та та Тернопільській областях.

Температура істотно не зміниться. Найхолодніше буде на заході. +12°...+14°, а найвища температура очікується на сході - до +17°...+22°.

  • У Львові у вівторок буде похмуро. Вдень +14°.
    • У Луцьку буде похмуро, вдень +14°.
      • У Рівному сьогодні похмуро, вдень +14°.
        • У Тернополі 7 жовтня вдень буде +14°, похмуро, дощ.
          • У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, вдень +14°, дощ.
            • В Івано-Франківську буде похмуро, вдень +13°, дощ.
              • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +14°, похмуро.
                • У Чернівцях у вівторок - похмуро, вдень +13°, дощ.
                  • У Вінниці сьогодні буде +7°...+14°, похмуро, дощ.
                    • У Житомирі у вівторок вдень очікується +14°, похмуро, дощ.
                      • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +6°...+15°, похмуро.
                        • У Черкасах сьогодні буде вдень +15°, похмуро.
                          • У Кропивницькому температура вдень синоптики прогнозують +16°, похмуро.
                            • У Полтаві - похмуро, температура повітря +10°...+17°.
                              • В Одесі 7 жовтня - похмуро, температура вдень +15°, сильний дощ.
                                • У Херсоні у вівторок вдень буде +19°, похмуро.
                                  • У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +16°, дощ.
                                    • У Запоріжжі температура вдень +20°, похмуро.
                                      • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +15°, похмуро.
                                        • У Харкові - похмуро, температура вдень +19°.
                                          • У Дніпрі температура вдень становитиме +19°, похмуро.
                                            • У Сімферополі у вівторок буде похмуро, +10°...+20°.
                                              • У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень +21°.
                                                • У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вдень +21°.

                                                  У вівторок, 7 жовтня, у Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів.

                                                  Вранці по Київській області місцями туман.

                                                  Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

                                                  Температура по області вдень 11-16°, у столиці вдень 13-15°.

