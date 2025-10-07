Хмарна погода та дощі: прогноз синоптиків на 7 жовтня в Україні
Київ • УНН
7 жовтня в Україні очікується хмарна та волога погода з дощами на південному заході, Житомирщині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Тернопільщині. Температура повітря коливатиметься від +12°...+14° на заході до +17°...+22° на сході.
Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У вівторок, 7 жовтня, погода в Україні буде похмурою і вологою, а в деяких областях пройдуть дощі. Опади очікуються на південному заході, у Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій та та Тернопільській областях.
Температура істотно не зміниться. Найхолодніше буде на заході. +12°...+14°, а найвища температура очікується на сході - до +17°...+22°.
- У Львові у вівторок буде похмуро. Вдень +14°.
- У Луцьку буде похмуро, вдень +14°.
- У Рівному сьогодні похмуро, вдень +14°.
- У Тернополі 7 жовтня вдень буде +14°, похмуро, дощ.
- У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, вдень +14°, дощ.
- В Івано-Франківську буде похмуро, вдень +13°, дощ.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +14°, похмуро.
- У Чернівцях у вівторок - похмуро, вдень +13°, дощ.
- У Вінниці сьогодні буде +7°...+14°, похмуро, дощ.
- У Житомирі у вівторок вдень очікується +14°, похмуро, дощ.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +6°...+15°, похмуро.
- У Черкасах сьогодні буде вдень +15°, похмуро.
- У Кропивницькому температура вдень синоптики прогнозують +16°, похмуро.
- У Полтаві - похмуро, температура повітря +10°...+17°.
- В Одесі 7 жовтня - похмуро, температура вдень +15°, сильний дощ.
- У Херсоні у вівторок вдень буде +19°, похмуро.
- У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +16°, дощ.
- У Запоріжжі температура вдень +20°, похмуро.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +15°, похмуро.
- У Харкові - похмуро, температура вдень +19°.
- У Дніпрі температура вдень становитиме +19°, похмуро.
- У Сімферополі у вівторок буде похмуро, +10°...+20°.
- У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень +21°.
- У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вдень +21°.
У вівторок, 7 жовтня, у Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів.
Вранці по Київській області місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 11-16°, у столиці вдень 13-15°.
