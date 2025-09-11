Осень вступает в свои права: прогноз погоды на 11 сентября
Киев • УНН
11 сентября на западе Украины ожидаются дожди, грозы и похолодание до +23°C. В других регионах страны сохранится теплая погода до +26°C без осадков.
В четверг, 11 сентября, на западе Украины испортится погода. Здесь ожидаются дожди и грозы, усилится ветер, увеличится облачность, а столбики термометров покажут максимум +21°...+23°. На остальной территории страны сохранится летнее тепло до +25°...+25°, будет сухо и достаточно солнечно. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду.
Днем воздух максимально прогреется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 752-753 миллиметра ртутного столба.
- Во Львове в четверг будет пасмурно. Днем +23°, дождь с грозой.
- В Луцке будет пасмурно, днем +23°, дождь с грозой.
- В Ровно завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем +23°. дождь.
- В Тернополе 11 сентября днем будет +23°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, днем +23°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь с грозой, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, дождь с грозой, днем +23°.
- В Виннице сегодня будет +13°...+24°, переменная облачность.
- В Житомире в четверг днем +23°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня будет днем +24°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура днем составит +26°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+24°.
- В Одессе 11 сентября - переменная облачность, температура днем +25°.
- В Херсоне в четверг днем будет +25°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем +26°.
- В Запорожье температура днем +25°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +25°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура днем +25°.
- В Днепре температура днем будет +26°, переменная облачность.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+24°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Северодонецке - ясно, температура днем +24°.
В Киеве 11 сентября осадков не прогнозируется. В столице ожидается солнечная погода с незначительной облачностью, днем температура составит около +24 градусов.
