Осень вступает в свои права: прогноз погоды на 11 сентября

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 18894 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 51425 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 31344 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 33955 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 34539 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 64812 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 85908 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 67331 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35216 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39277 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
69%
756мм
Популярные новости
Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN10 сентября, 17:46 • 8046 просмотра
Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ10 сентября, 18:09 • 6762 просмотра
Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира10 сентября, 18:34 • 3726 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы10 сентября, 19:42 • 16081 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 4766 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 51445 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 64818 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 47653 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 85916 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 67339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 15175 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 80235 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 72922 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 68900 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 137326 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"

Осень вступает в свои права: прогноз погоды на 11 сентября

Киев • УНН

 • 72 просмотра

11 сентября на западе Украины ожидаются дожди, грозы и похолодание до +23°C. В других регионах страны сохранится теплая погода до +26°C без осадков.

Осень вступает в свои права: прогноз погоды на 11 сентября

В четверг, 11 сентября, на западе Украины испортится погода. Здесь ожидаются дожди и грозы, усилится ветер, увеличится облачность, а столбики термометров покажут максимум +21°...+23°. На остальной территории страны сохранится летнее тепло до +25°...+25°, будет сухо и достаточно солнечно. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду.

Днем воздух максимально прогреется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 752-753 миллиметра ртутного столба.

  • Во Львове в четверг будет пасмурно. Днем +23°, дождь с грозой.
    • В Луцке будет пасмурно, днем +23°, дождь с грозой.
      • В Ровно завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем +23°. дождь.
        • В Тернополе 11 сентября днем будет +23°, пасмурно, дождь с грозой.
          • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, днем +23°, дождь.
            • В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь с грозой, днем +23°.
              • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.
                • В Черновцах в четверг - пасмурно, дождь с грозой, днем +23°.
                  • В Виннице сегодня будет +13°...+24°, переменная облачность.
                    • В Житомире в четверг днем +23°, переменная облачность.
                      • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, переменная облачность.
                        • В Черкассах сегодня будет днем +24°, переменная облачность.
                          • В Кропивницком температура днем составит +26°, переменная облачность.
                            • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+24°.
                              • В Одессе 11 сентября - переменная облачность, температура днем +25°.
                                • В Херсоне в четверг днем будет +25°, переменная облачность.
                                  • В Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем +26°.
                                    • В Запорожье температура днем +25°, переменная облачность.
                                      • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +25°, переменная облачность.
                                        • В Харькове - переменная облачность, температура днем +25°.
                                          • В Днепре температура днем будет +26°, переменная облачность.
                                            • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+24°.
                                              • В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +24°.
                                                • В Северодонецке - ясно, температура днем +24°.

                                                  В Киеве 11 сентября осадков не прогнозируется. В столице ожидается солнечная погода с незначительной облачностью, днем температура составит около +24 градусов.

                                                  5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные04.09.25, 11:16 • 135001 просмотр

                                                  Вита Зеленецкая

                                                  Погода и окружающая среда
                                                  Укргидрометцентр
                                                  Дожди в Украине
                                                  Днепр
                                                  Северодонецк
                                                  Симферополь
                                                  Украина
                                                  Ужгород
                                                  Краматорск
                                                  Черновцы
                                                  Чернигов
                                                  Полтава
                                                  Житомир
                                                  Тернополь
                                                  Кропивницкий
                                                  Винница
                                                  Ивано-Франковск
                                                  Луцк
                                                  Черкассы
                                                  Хмельницкий
                                                  Запорожье
                                                  Львов
                                                  Ровно
                                                  Николаев
                                                  Одесса
                                                  Херсон
                                                  Сумы
                                                  Киев
                                                  Харьков