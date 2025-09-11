$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 18955 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 51631 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 31413 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 34024 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 34597 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 64876 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 85964 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 67374 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35220 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39280 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Осінь вступає у свої права: прогноз погоди на 11 вересня

Київ • УНН

 • 96 перегляди

11 вересня на заході України очікуються дощі, грози та похолодання до +23°C. В інших регіонах країни збережеться тепла погода до +26°C без опадів.

Осінь вступає у свої права: прогноз погоди на 11 вересня

У четвер, 11 вересня, на заході України зіпсується погода. Тут очікуються дощі та грози, посилиться вітер, збільшиться хмарність, а стовпчики термометрів покажуть максимум +21°...+23°. На решті території країни збережеться літнє тепло до +25°...+25°, буде сухо і досить сонячно. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.

Вдень повітря максимально прогріється до +23°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Атмосферний тиск трохи нижчий за норму, 752-753 міліметри ртутного стовпа.

  • У Львові в четвер буде похмуро. Вдень +23°, дощ із грозою.
    • У Луцьку буде похмуро, вдень +23°, дощ із грозою.
      • У Рівному завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вдень +23°. дощ.
        • У Тернополі 11 вересня вдень буде +23°, похмуро, дощ із грозою.
          • У Хмельницькому протягом дня буде хмарно з проясненнями, вдень +23°, дощ.
            • В Івано-Франківську буде похмуро, дощ із грозою, вдень +23°.
              • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +23°, похмуро, дощ із грозою.
                • У Чернівцях у четвер - похмуро, дощ із грозою, вдень +23°.
                  • У Вінниці сьогодні буде +13°...+24°, мінлива хмарність.
                    • У Житомирі в четвер вдень +23°, мінлива хмарність.
                      • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +11°...+25°, мінлива хмарність.
                        • У Черкасах сьогодні буде вдень +24°, мінлива хмарність.
                          • У Кропивницькому температура вдень становитиме +26°, мінлива хмарність.
                            • У Полтаві - мінлива хмарність, температура повітря +11°...+24°.
                              • В Одесі 11 вересня - мінлива хмарність, температура вдень +25°.
                                • У Херсоні в четвер вдень буде +25°, мінлива хмарність.
                                  • У Миколаєві сьогодні буде мінлива хмарність, вдень +26°.
                                    • У Запоріжжі температура вдень +25°, мінлива хмарність.
                                      • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +25°, мінлива хмарність.
                                        • У Харкові - мінлива хмарність, температура вдень +25°.
                                          • У Дніпрі температура вдень буде +26°, мінлива хмарність.
                                            • У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +16°...+24°.
                                              • У Краматорську сьогодні буде ясно, температура вночі +10°, вдень +24°.
                                                • У Сєвєродонецьку - ясно, температура вдень +24°.

                                                  У Києві 11 вересня опадів не прогнозується. У столиці очікується сонячна погода з незначною хмарністю, вдень температура становитиме близько +24 градусів.

