Осінь вступає у свої права: прогноз погоди на 11 вересня
Київ • УНН
11 вересня на заході України очікуються дощі, грози та похолодання до +23°C. В інших регіонах країни збережеться тепла погода до +26°C без опадів.
У четвер, 11 вересня, на заході України зіпсується погода. Тут очікуються дощі та грози, посилиться вітер, збільшиться хмарність, а стовпчики термометрів покажуть максимум +21°...+23°. На решті території країни збережеться літнє тепло до +25°...+25°, буде сухо і досить сонячно. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.
Вдень повітря максимально прогріється до +23°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Атмосферний тиск трохи нижчий за норму, 752-753 міліметри ртутного стовпа.
- У Львові в четвер буде похмуро. Вдень +23°, дощ із грозою.
- У Луцьку буде похмуро, вдень +23°, дощ із грозою.
- У Рівному завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вдень +23°. дощ.
- У Тернополі 11 вересня вдень буде +23°, похмуро, дощ із грозою.
- У Хмельницькому протягом дня буде хмарно з проясненнями, вдень +23°, дощ.
- В Івано-Франківську буде похмуро, дощ із грозою, вдень +23°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +23°, похмуро, дощ із грозою.
- У Чернівцях у четвер - похмуро, дощ із грозою, вдень +23°.
- У Вінниці сьогодні буде +13°...+24°, мінлива хмарність.
- У Житомирі в четвер вдень +23°, мінлива хмарність.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +11°...+25°, мінлива хмарність.
- У Черкасах сьогодні буде вдень +24°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому температура вдень становитиме +26°, мінлива хмарність.
- У Полтаві - мінлива хмарність, температура повітря +11°...+24°.
- В Одесі 11 вересня - мінлива хмарність, температура вдень +25°.
- У Херсоні в четвер вдень буде +25°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде мінлива хмарність, вдень +26°.
- У Запоріжжі температура вдень +25°, мінлива хмарність.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +25°, мінлива хмарність.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вдень +25°.
- У Дніпрі температура вдень буде +26°, мінлива хмарність.
- У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +16°...+24°.
- У Краматорську сьогодні буде ясно, температура вночі +10°, вдень +24°.
- У Сєвєродонецьку - ясно, температура вдень +24°.
У Києві 11 вересня опадів не прогнозується. У столиці очікується сонячна погода з незначною хмарністю, вдень температура становитиме близько +24 градусів.
