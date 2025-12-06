"Три года живем в аду": жители ТОТ требуют от оккупационных властей ремонта поврежденного жилья - ЦПД

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 5478 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 18857 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 31664 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 27006 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 49446 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 35290 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35009 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45717 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51165 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43604 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Популярные новости
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 10076 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине5 декабря, 21:59 • 6970 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 13635 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 13143 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 12362 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 19990 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 35413 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 49446 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 46618 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 80053 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Fastiv
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 20314 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 28574 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 30980 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 44911 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 44422 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

"Три года живем в аду": жители ТОТ требуют от оккупационных властей ремонта поврежденного жилья - ЦПД

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Жители оккупированных городов Украины обращаются к оккупационным администрациям с просьбой восстановить их жилье. В Северодонецке люди жалуются на отсутствие отопления и поврежденную крышу, несмотря на заявления оккупантов о ремонте.

"Три года живем в аду": жители ТОТ требуют от оккупационных властей ремонта поврежденного жилья - ЦПД

Жители оккупированных Россией украинских городов продолжают записывать обращения к оккупационным администрациям с просьбами восстановить их жилье. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Так, в сети получило распространение видео жителей одного из домов Северодонецка, в котором повреждена крыша и четвертый год нет отопления. Люди жалуются, что по документам в их доме оккупационные власти якобы сделали ремонт, которого на самом деле не было.

Пропаганда РФ вкладывает большие ресурсы в создание иллюзии, что под российской властью условия постоянно улучшаются, города отстраиваются, а люди "наконец зажили счастливо". Но полностью скрыть реальность невозможно

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на самом деле кремлю безразлична жизнь людей на оккупированных территориях, а единственное, что принесла украинцам российская оккупация - это убийства, террор, разрушения и упадок.

Напомним

российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. В то же время целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.

россияне продолжают присваивать жилье украинцев на ВОТ19.11.25, 00:00 • 4672 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Отопление
Война в Украине
Северодонецк
Украина