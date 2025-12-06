"Три года живем в аду": жители ТОТ требуют от оккупационных властей ремонта поврежденного жилья - ЦПД
Жители оккупированных городов Украины обращаются к оккупационным администрациям с просьбой восстановить их жилье. В Северодонецке люди жалуются на отсутствие отопления и поврежденную крышу, несмотря на заявления оккупантов о ремонте.
Жители оккупированных Россией украинских городов продолжают записывать обращения к оккупационным администрациям с просьбами восстановить их жилье. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Так, в сети получило распространение видео жителей одного из домов Северодонецка, в котором повреждена крыша и четвертый год нет отопления. Люди жалуются, что по документам в их доме оккупационные власти якобы сделали ремонт, которого на самом деле не было.
Пропаганда РФ вкладывает большие ресурсы в создание иллюзии, что под российской властью условия постоянно улучшаются, города отстраиваются, а люди "наконец зажили счастливо". Но полностью скрыть реальность невозможно
В ЦПД указывают, что на самом деле кремлю безразлична жизнь людей на оккупированных территориях, а единственное, что принесла украинцам российская оккупация - это убийства, террор, разрушения и упадок.
российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. В то же время целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.
