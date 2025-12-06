$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 18121 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 30995 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 26395 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 48570 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 34867 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 34791 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45560 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51026 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 43452 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
"Три роки живемо в пеклі": мешканці ТОТ вимагають від окупаційної влади ремонту пошкодженого житла - ЦПД

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Мешканці окупованих міст України звертаються до окупаційних адміністрацій з проханням відновити їхнє житло. У Сіверськодонецьку люди скаржаться на відсутність опалення та пошкоджений дах, попри заяви окупантів про ремонт.

"Три роки живемо в пеклі": мешканці ТОТ вимагають від окупаційної влади ремонту пошкодженого житла - ЦПД

Мешканці окупованих росією українських міст продовжують записувати звернення до окупаційних адміністрацій з проханнями відновити їхнє житло. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Так, у мережі набуло поширення відео жителів одного з будинків Сіверськодонецька, в якому пошкоджений дах та четвертий рік немає опалення. Люди скаржаться, що за документами в їхньому будинку окупаційна влада нібито зробила ремонт, якого насправді не було.

Пропаганда рф вкладає великі ресурси у створення ілюзії, що під російською владою умови постійно покращуються, міста відбудовуються, а люди "нарешті зажили щасливо". Але повністю приховати реальність неможливо

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що насправді кремлю байдуже на життя людей на окупованих територіях, а єдине, що принесла українцям російська окупація - це вбивства, терор, руйнування та занепад.

Нагадаємо

російські медіа активно висвітлюють поїздки на ТОТ, акцентуючи увагу на відкритті нових об’єктів та зустрічах з місцевими жителями. Водночас метою візиту є приховування реальних проблем і гуманітарної кризи на ТОТ.

росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ19.11.25, 00:00 • 4672 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Опалення
Війна в Україні
Сіверськодонецьк
Україна