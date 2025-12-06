"Три роки живемо в пеклі": мешканці ТОТ вимагають від окупаційної влади ремонту пошкодженого житла - ЦПД
Київ • УНН
Мешканці окупованих міст України звертаються до окупаційних адміністрацій з проханням відновити їхнє житло. У Сіверськодонецьку люди скаржаться на відсутність опалення та пошкоджений дах, попри заяви окупантів про ремонт.
Мешканці окупованих росією українських міст продовжують записувати звернення до окупаційних адміністрацій з проханнями відновити їхнє житло. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Так, у мережі набуло поширення відео жителів одного з будинків Сіверськодонецька, в якому пошкоджений дах та четвертий рік немає опалення. Люди скаржаться, що за документами в їхньому будинку окупаційна влада нібито зробила ремонт, якого насправді не було.
Пропаганда рф вкладає великі ресурси у створення ілюзії, що під російською владою умови постійно покращуються, міста відбудовуються, а люди "нарешті зажили щасливо". Але повністю приховати реальність неможливо
У ЦПД вказують, що насправді кремлю байдуже на життя людей на окупованих територіях, а єдине, що принесла українцям російська окупація - це вбивства, терор, руйнування та занепад.
Нагадаємо
російські медіа активно висвітлюють поїздки на ТОТ, акцентуючи увагу на відкритті нових об’єктів та зустрічах з місцевими жителями. Водночас метою візиту є приховування реальних проблем і гуманітарної кризи на ТОТ.
