В оккупированном Северодонецке нет воды в частном секторе - ОВА
Киев • УНН
В Северодонецке более недели отсутствует водоснабжение в частном секторе из-за порыва водопровода. Новое предприятие, отвечающее за сети, не имеет сварщиков.
На временно оккупированной территории Луганской области в Северодонецке более недели нет воды в частном секторе, сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко в среду в Telegram, пишет УНН.
Более недели в частном секторе Северодонецка нет воды. На этом участке произошел обычный порыв водопровода. Однако на предприятии, которое с недавних пор отвечает за ремонт сетей водоснабжения, отсутствуют сварщики
Глава ОВА отметил, что весной россияне ликвидировали местный водоканал как отдельный субъект хозяйствования. "Эти функции выполняет предприятие, руководство которого находится в Луганске", - указал он.
"Вчера, кстати, воду выключили по всему городу и в окрестных селах из-за очередной аварии на объектах критической инфраструктуры", - отметил Харченко.
Коллапс водоснабжения в оккупированном Донецке: захватчики «решают» нехватку водовозками и призывают к эвакуации29.07.25, 12:32 • 4330 просмотров