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В оккупированном Северодонецке нет воды в частном секторе - ОВА

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В Северодонецке более недели отсутствует водоснабжение в частном секторе из-за порыва водопровода. Новое предприятие, отвечающее за сети, не имеет сварщиков.

В оккупированном Северодонецке нет воды в частном секторе - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области в Северодонецке более недели нет воды в частном секторе, сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко в среду в Telegram, пишет УНН.

Более недели в частном секторе Северодонецка нет воды. На этом участке произошел обычный порыв водопровода. Однако на предприятии, которое с недавних пор отвечает за ремонт сетей водоснабжения, отсутствуют сварщики

- написал Харченко.

Глава ОВА отметил, что весной россияне ликвидировали местный водоканал как отдельный субъект хозяйствования. "Эти функции выполняет предприятие, руководство которого находится в Луганске", - указал он.

"Вчера, кстати, воду выключили по всему городу и в окрестных селах из-за очередной аварии на объектах критической инфраструктуры", - отметил Харченко.

Коллапс водоснабжения в оккупированном Донецке: захватчики «решают» нехватку водовозками и призывают к эвакуации29.07.25, 12:32 • 4330 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Луганская область
Северодонецк
Луганск