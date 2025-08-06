В окупованому Сіверськодонецьку немає води в приватному секторі - ОВА
Київ • УНН
У Сіверськодонецьку понад тиждень відсутнє водопостачання в приватному секторі через порив водогону. Нове підприємство, що відповідає за мережі, не має зварювальників.
На тимчасово окупованій території Луганської області у Сіверськодонецьку понад тиждень немає води в приватному секторі, повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко у середу у Telegram, пише УНН.
Понад тиждень в приватному секторі Сіверськодонецька немає води. На цій ділянці стався звичайний порив водогону. Однак на підприємстві, що віднедавна відповідає за ремонт мереж водопостачання, відсутні зварювальники
Голова ОВА зазначив, що навесні росіяни ліквідували місцевий водоканал як окремий суб’єкт господарювання. "Ці функції виконує підприємство, керівництво якого знаходиться у Луганську", - вказав він.
"Учора, до речі, воду вимкнули по всьому місту та у навколишніх селах через чергову аварію на об’єктах критичної інфраструктури", - зауважив Харченко.
Колапс водопостачання в окупованому Донецьку: загарбники "вирішують" нестачу водовозками і закликають до евакуації29.07.25, 12:32 • 4336 переглядiв