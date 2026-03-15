Движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на штаб российской бригады в Северодонецке
Киев • УНН
Агенты подполья уничтожили трансформатор, питавший 123-ю артиллерийскую бригаду РФ. Из-за диверсии оккупанты потеряли связь и возможность управления.
В районе оккупированного Северодонецка Луганской области была проведена диверсия против российских военных. Об этом заявили представители подпольного движения "АТЕШ", пишет УНН.
Подробности
По данным партизан, агенты уничтожили трансформатор, который обеспечивал электропитание штаба 123-й артиллерийской бригады российской армии. В результате этого объект остался без электричества.
В "АТЕШ" утверждают, что после диверсии перестали работать системы связи и часть оборудования штаба. Из-за этого подразделение временно потеряло возможность координировать действия, передавать приказы и осуществлять оперативное управление личным составом.
