Рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на штаб російської бригади у Сєвєродонецьку
Київ • УНН
Агенти підпілля знищили трансформатор, що живив 123-тю артилерійську бригаду РФ. Через диверсію окупанти втратили зв'язок та можливість керування.
У районі окупованого Сєвєродонецька Луганської області було проведено диверсію проти російських військових. Про це заявили представники підпільного руху "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
За даними партизанів, агенти знищили трансформатор, який забезпечував електроживлення штабу 123-ї артилерійської бригади російської армії. Унаслідок цього об’єкт залишився без електрики.
У "АТЕШ" стверджують, що після диверсії перестали працювати системи зв’язку та частина обладнання штабу. Через це підрозділ тимчасово втратив можливість координувати дії, передавати накази та здійснювати оперативне управління особовим складом.
