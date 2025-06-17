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Кравченко назвал основные задачи на должности Генпрокурора: координация правоохранительных органов и справедливость

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Руслан Кравченко заявил о восстановлении роли прокуратуры, как координатора правоохранительных органов. Также среди приоритетов – справедливость, законность и документирование преступлений рф.

Кравченко назвал основные задачи на должности Генпрокурора: координация правоохранительных органов и справедливость

Руслан Кравченко назвал основные задачи на новой должности, среди которых восстановление роли прокуратуры как координатора работы правоохранительных органов, обеспечение справедливости и соблюдение законности, передает УНН.

"Не намерен говорить абстрактными лозунгами – моя задача как Генерального прокурора будет четкой и конкретной: держать всех в рамках Закона", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, Генпрокуратура должна вернуть доверие общественности, а это можно сделать только через справедливые решения.

Восстановление роли прокуратуры, как главного координатора работы правоохранительных органов. Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами – все мы должны работать на общую цель: защита государства и обеспечение справедливости. Возвращение доверия к органам прокуратуры, как общества, общественности, международных партнеров, так и непосредственно Верховной Рады. Обеспечение справедливости в каждом деле. Неотвратимость наказания

- заявил Кравченко.

Особое внимание Кравченко уделил документированию преступлений рф для международного уголовного суда в Гааге.

"Ни одно их преступление не избежит наказания. Я знаю, как это делать", - отметил Генпрокурор.

Кравченко, напомним, имеет непосредственное отношение к расследованию преступлений рф. Он работал в Крыму до аннексии, документируя преступления, когда рф уже оккупировала полуостров. После работал прокурором в зоне проведения АТО, а когда началось полномасштабное вторжение – возглавлял прокуратуру Бучи.

Я видел смерть, бесчеловечную жестокость, разрушения, загубленные жизни и сломанные судьбы. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Не ради камер. Не ради цитат. А ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей. Поверьте, все это закалило…

- сказал Кравченко, обращаясь к нардепам.

Он также добавил, что важным для него является репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ.

"Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры", - считает Кравченко.

Среди проблемных вопросов, которые он назвал, обеспечение внутренней дисциплины и перегрузка прокуроров из-за длительной нехватки кадров.

Особое внимание будет уделено чувствительным вопросам этики, добропорядочности и недопущению давления на бизнес и СМИ. Также я не допущу незаконного давления на прокуроров: ни кулуарного, ни публичного

- подчеркнул Кравченко.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора вакантна с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого". Работал в должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а впоследствии Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий. С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на разных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы. С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче. В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область
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