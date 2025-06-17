Кравченко назвал основные задачи на должности Генпрокурора: координация правоохранительных органов и справедливость

Руслан Кравченко назвал основные задачи на новой должности, среди которых восстановление роли прокуратуры как координатора работы правоохранительных органов, обеспечение справедливости и соблюдение законности, передает УНН.

"Не намерен говорить абстрактными лозунгами – моя задача как Генерального прокурора будет четкой и конкретной: держать всех в рамках Закона", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, Генпрокуратура должна вернуть доверие общественности, а это можно сделать только через справедливые решения.

Восстановление роли прокуратуры, как главного координатора работы правоохранительных органов. Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами – все мы должны работать на общую цель: защита государства и обеспечение справедливости. Возвращение доверия к органам прокуратуры, как общества, общественности, международных партнеров, так и непосредственно Верховной Рады. Обеспечение справедливости в каждом деле. Неотвратимость наказания - заявил Кравченко.

Особое внимание Кравченко уделил документированию преступлений рф для международного уголовного суда в Гааге.

"Ни одно их преступление не избежит наказания. Я знаю, как это делать", - отметил Генпрокурор.

Кравченко, напомним, имеет непосредственное отношение к расследованию преступлений рф. Он работал в Крыму до аннексии, документируя преступления, когда рф уже оккупировала полуостров. После работал прокурором в зоне проведения АТО, а когда началось полномасштабное вторжение – возглавлял прокуратуру Бучи.

Я видел смерть, бесчеловечную жестокость, разрушения, загубленные жизни и сломанные судьбы. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Не ради камер. Не ради цитат. А ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей. Поверьте, все это закалило… - сказал Кравченко, обращаясь к нардепам.

Он также добавил, что важным для него является репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ.

"Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры", - считает Кравченко.

Среди проблемных вопросов, которые он назвал, обеспечение внутренней дисциплины и перегрузка прокуроров из-за длительной нехватки кадров.

Особое внимание будет уделено чувствительным вопросам этики, добропорядочности и недопущению давления на бизнес и СМИ. Также я не допущу незаконного давления на прокуроров: ни кулуарного, ни публичного - подчеркнул Кравченко.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора вакантна с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого". Работал в должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а впоследствии Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий. С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на разных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы. С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче. В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.