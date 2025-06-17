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Кравченко назвав основні завдання на посаді Генпрокурора: координація правоохоронних органів та справедливість

Київ • УНН

 • 2692 перегляди

Руслан Кравченко заявив про відновлення ролі прокуратури, як координатора правоохоронних органів. Також серед пріоритетів – справедливість, законність та документування злочинів рф.

Кравченко назвав основні завдання на посаді Генпрокурора: координація правоохоронних органів та справедливість

Руслан Кравченко назвав основні завдання на новій посаді, серед яких відновлення ролі прокуратури як координатора роботи правоохоронних органів, забезпечення справедливості та дотримання законності, передає УНН.

"Не маю наміру говорити абстрактними гаслами – моє завдання як Генерального прокурора буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах Закону", - наголосив Кравченко.

За його словами, Генпрокуратура має повернути довіру громадськості, а це можна зробити лише через справедливі рішення.

Відновлення ролі прокуратури, як головного координатора роботи правоохоронних органів. Під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами – усі ми маємо працювати на спільну мету: захист держави та забезпечення справедливості. Повернення довіри до органів прокуратури, як суспільства, громадськості, міжнародних партнерів так і безпосередньо Верховної Ради. Забезпечення справедливості у кожній справі. Невідворотність покарання

- заявив Кравченко.

Окрему увагу Кравченко приділив документуванню злочинів рф для міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Жоден їх злочин не уникне покарання. Я знаю, як це робити", - зазначив Генпрокурор.

Кравченко, нагадаємо, має безпосереднє відношення до розслідування злочинів рф. Він працював в Криму до анексії, документуючи злочини коли рф вже окупувала півострів. Після працював прокурором у зоні проведення АТО, а коли почалося повномасштабне вторгнення - очолював прокуратуру Бучі.

Я бачив смерть, нелюдську жорстокість, руйнування, згублені життя та зламані долі. Де більшість не могли дивитися – там я працював. Не заради камер. Не заради цитат. А заради трибуналу і незворотного покарання для нелюдів. Повірте, все це загартувало…

- сказав Кравченко, звертаючись до нардепів.

Він також додав, що важливим для нього є репутація прокуратури як всередині країни так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ.

"Постійна комунікація з суспільством повинна стати ще одною нормою роботи прокуратури", - вважає Кравченко.

Серед проблемних питань, які він назвав, забезпечення внутрішньої дисципліни та перевантаження прокурорів через тривалу нестачу кадрів.

Окрему увагу буде приділено чутливим питанням етики, доброчесності та недопущенню тиску на бізнес та ЗМІ. Також я не допущу незаконного тиску на прокурорів: ні кулуарного, ні публічного

- наголосив Кравченко.

Доповнення

16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Посада Генпрокурора вакантна з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій. З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі. З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі. У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Державна податкова служба України
Київська область
Кравченко Руслан Андрійович
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