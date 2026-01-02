На временно оккупированной части Луганской области резервисты мобилизационного резерва будут охранять объекты критической инфраструктуры вместо военных и силовиков РФ. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

По указанию кремля, объекты критической инфраструктуры, в частности нефтебазы, которые так часто в последнее время горят в так называемой "лнр", вместо военных армии РФ и российских силовиков отныне будут охранять резервисты. Документ вступил в силу 30 декабря. Им объявлено проведение специальных сборов граждан, находящихся в мобилизационном резерве, говорится в сообщении - говорится в сообщении.

Продолжительность таких сборов – шесть месяцев. Безработным даже обещают денежную помощь в размере минимальной зарплаты. Будут охранять то, что укажут. За бесценок.

Население, находящееся в Северодонецке, пока не ощутило преимуществ локальной мобильной сети, которая заработала там в декабре. Да, совершить вызов экстренных служб в городе отныне возможно. Но приедут ли, когда не хватает специалистов и спецтранспорта? Если есть возможность ждать шесть часов, то можно и поверить в существование "скорой". В обратном случае, у кого нет собственного автомобиля, чтобы спасти жизнь, ищут частного перевозчика - добавили в ОВА.

