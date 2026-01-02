$42.170.18
1 января, 13:04 • 41057 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 65022 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 51614 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 49346 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 165115 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 161973 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 55085 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45807 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38519 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30968 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
На оккупированной Луганщине резервисты будут охранять нефтебазы вместо военных РФ - ОВА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На оккупированной Луганщине резервисты мобилизационного резерва будут охранять объекты критической инфраструктуры, в частности нефтебазы, вместо военных РФ. Документ вступил в силу 30 декабря, предусматривая сборы граждан продолжительностью шесть месяцев с обещанием денежной помощи безработным.

На оккупированной Луганщине резервисты будут охранять нефтебазы вместо военных РФ - ОВА

На временно оккупированной части Луганской области резервисты мобилизационного резерва будут охранять объекты критической инфраструктуры вместо военных и силовиков РФ. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

По указанию кремля, объекты критической инфраструктуры, в частности нефтебазы, которые так часто в последнее время горят в так называемой "лнр", вместо военных армии РФ и российских силовиков отныне будут охранять резервисты. Документ вступил в силу 30 декабря. Им объявлено проведение специальных сборов граждан, находящихся в мобилизационном резерве, говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Продолжительность таких сборов – шесть месяцев. Безработным даже обещают денежную помощь в размере минимальной зарплаты. Будут охранять то, что укажут. За бесценок.

Население, находящееся в Северодонецке, пока не ощутило преимуществ локальной мобильной сети, которая заработала там в декабре. Да, совершить вызов экстренных служб в городе отныне возможно. Но приедут ли, когда не хватает специалистов и спецтранспорта? Если есть возможность ждать шесть часов, то можно и поверить в существование "скорой". В обратном случае, у кого нет собственного автомобиля, чтобы спасти жизнь, ищут частного перевозчика

- добавили в ОВА.

Без дополнительной нагрузки: в МОН рассказали о спецпрограммах для украинских детей за границей и на ВОТ23.12.25, 13:14 • 2363 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Энергетика
Мобилизация
Война в Украине
Луганская область
Северодонецк