Без дополнительной нагрузки: в МОН рассказали о спецпрограммах для украинских детей за границей и на ВОТ

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Государство ввело специальные типовые программы для украинских детей за границей и на временно оккупированных территориях. Это позволит им изучать украиноведческий компонент и оставаться в украинской образовательной системе без дополнительной нагрузки.

Без дополнительной нагрузки: в МОН рассказали о спецпрограммах для украинских детей за границей и на ВОТ

Государство ввело специальные типовые программы для украинских детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях, чтобы они могли оставаться в украинской системе образования без дополнительной нагрузки. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время брифинга, передает УНН.

Кузьмичева подчеркивает, что дети за границей и дети на временно оккупированных территориях являются двумя отдельными важными категориями учащихся. Для них приняты специальные типовые программы обучения.

Для них, собственно, приняты отдельные типовые программы, которые позволяют изучать украиноведческий компонент, украинский язык, историю, географию в части Украины. То, чего не изучают они за границей и то, к чему доступ у них ограничен на временно оккупированных территориях 

- заявила чиновница.

Кузьмичева добавила, что государство создает "максимально комфортные условия для того, чтобы те дети оставались в нашей системе и не выпадали из нее, не чувствовали дополнительной нагрузки".

Напомним

Министерство образования и науки Украины разрабатывает четыре различные модели повышения зарплаты учителям, которые могут быть внедрены с 1 сентября. Эти модели предусматривают увеличение нагрузки, отсутствие увеличения нагрузки, пропорциональное и непропорциональное повышение для различных категорий учителей, с акцентом на молодых специалистов.

Алла Киосак

