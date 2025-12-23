$42.150.10
Без додаткового навантаження: у МОН розповіли про спецпрограми для українських дітей за кордоном та на ТОТ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Держава запровадила спеціальні типові програми для українських дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Це дозволить їм вивчати українознавчий компонент та залишатися в українській освітній системі без додаткового навантаження.

Без додаткового навантаження: у МОН розповіли про спецпрограми для українських дітей за кордоном та на ТОТ

Держава запровадила спеціальні типові програми для українських дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, щоб вони могли залишатися в українській системі освіти без додаткового навантаження. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час брифінгу, передає УНН.

Кузьмичова наголошує, що діти за кордоном і діти на тимчасово окупованих територіях є двома окремими важливими категоріями учнівства. Для них ухвалені спеціальні типові програми навчання.

Для них, власне, прийняті окремі типові програми, які дозволяють вивчати українознавчий компонент, українську мову, історію, географію в частині України. Те, чого не вивчають вони в закордонні і те, до чого доступ у них обмежений на тимчасово окупованих територіях 

- заявила посадовиця.

Кузьмичова додала, що держава створює "максимально комфортні умови для того, щоб ті діти залишались в нашій системі і не випадали з неї, не не відчували додаткового навантаження".

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України опрацьовує чотири різні моделі підвищення зарплати вчителям, які можуть бути впроваджені з 1 вересня. Ці моделі передбачають збільшення навантаження, відсутність збільшення навантаження, пропорційне та непропорційне підвищення для різних категорій вчителів, з акцентом на молодих фахівців.

Алла Кіосак

