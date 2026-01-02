На тимчасово окупованій частині Луганської області резервісти мобілізаційного резерву охоронятимуть обʼєкти критичної інфраструктури замість військових та силовиків рф. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

За вказівкою кремля, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема нафтобази, які так часто останнім часом займаються у так званій "лнр", замість військових армії рф та російських силовиків відтепер охоронятимуть резервісти. Документ набув чинності 30 грудня. Ним оголошено проведення спеціальних зборів громадян, які перебувають у мобілізаційному резерві, йдеться у повідомленні - йдеться у повідомленні.

Тривалість таких зборів – шість місяців. Безробітним навіть обіцяють грошову допомогу у розмірі мінімальної зарплати. Охоронятимуть те, що вкажуть. За безцінь.

Населення, що перебуває в Сіверськодонецьку, поки що не відчуло переваг локальної мобільної мережі, яка запрацювала там в грудні. Так, здійснити виклик екстрених служб в місті відтепер можливо. Та чи приїдуть, коли не вистачає фахівців та спецтранспорту? Якщо є можливість чекати шість годин, то можна й повірити в існування "швидкої". У зворотному випадку, в кого немає власної автівки, аби врятувати життя, шукають приватного перевізника - додали в ОВА.

