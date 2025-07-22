День манго и Всемирный день мозга: что еще отмечают 22 июля

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
21 июля, 17:47 • 17659 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
21 июля, 17:25 • 47357 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 92227 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 54967 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 85014 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 44159 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 50220 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 57274 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 52631 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
21 июля, 09:08 • 47520 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
92%
744мм
Популярные новости
Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов21 июля, 18:25 • 9234 просмотра
Удар россиян по Сумам: есть раненые, повреждены дома21 июля, 20:29 • 7216 просмотра
Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны00:40 • 7752 просмотра
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции01:01 • 5558 просмотра
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие02:11 • 3184 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 70407 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 92227 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 85014 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 395372 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 315923 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Марк Рютте
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Турция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 114665 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 209404 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 225942 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 223007 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 222960 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Леопард 2
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard

День манго и Всемирный день мозга: что еще отмечают 22 июля

Киев • УНН

 • 678 просмотра

22 июля отмечают День манго, Всемирный день мозга, День приближенного значения числа Пи, День летнего отдыха, День гамака и День Святой равноапостольной Марии Магдалины. В этот день в 2014 году Северодонецк был освобожден от пророссийских боевиков.

День манго и Всемирный день мозга: что еще отмечают 22 июля

Сегодня, 22 июля, отмечают День манго и Всемирный день мозга — напоминание о важной роли в жизни ясности мыслей, эмоционального равновесия и памяти, пишет УНН.

День манго

Ежегодно 22 июля в мире отмечают День манго — праздник, который чествует один из самых вкусных и любимых фруктов на планете. В ряде стран это событие является национальным праздником, но все чаще его называют Всемирным днем манго.

 Сочное, ароматное манго давно завоевало сердца миллионов, став незаменимым во многих кухнях мира. В этот день чествуют не только сам фрукт, но и глубокое культурное наследие, связанное с ним. Особенно чествуют манго в Индии — родине этого плода, где его выращивают уже более четырех тысячелетий. Манго часто появляется в древнеиндийских текстах, мифах и легендах как символ любви, изобилия и процветания. По одной из историй, именно под манговым деревом Господь Будда находил покой.

Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог21.07.25, 17:45 • 54967 просмотров

День приближенного значения числа Пи

22 июля отмечают День приближенного значения числа Пи — неофициальный праздник в честь математической константы. Его символом является дробь 22/7, что приближенно равно 3,14. Этот день — веселый повод почтить одну из самых известных математических величин, которая используется в вычислениях более 4 тысяч лет — от размеров кругов до расчетов полетов в космос.

Еще древние вавилоняне искали приближение к числу Пи, а Архимед первым определил его точные границы. Греческую букву π для его обозначения впервые применил Уильям Джонс в 1706 году, а популяризировал Леонард Эйлер.

Сегодня Пи — это не только основа для формул в геометрии, но и инструмент для тестирования компьютеров. Рекорд по расчету наибольшего количества знаков после запятой принадлежит Эмме Харуке Ивао из Google — более 31 триллиона цифр.

День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

22 июля в Украине чествуют день освобождения Северодонецка — важную дату в новейшей истории государства. Именно в этот день 2014 года город был освобожден от пророссийских боевиков, а над ним снова развевался украинский флаг.

Северодонецк, как и многие города Донбасса, весной 2014-го оказался под контролем организованных вооруженных формирований, которые действовали при поддержке и под руководством кремля. Их целью было повторить так называемый "крымский сценарий" — отделить часть территории Украины в пользу россии. Однако украинские силы дали решительный отпор. Освобождение Северодонецка стало символом сопротивления и непоколебимого стремления к свободе.

День летнего отдыха

Ежегодно 22 июля отмечают малоизвестный, но чрезвычайно теплый праздник — День летнего отдыха. Он появился в 2015 году с целью напомнить, насколько важно делать паузу в бешеном темпе жизни.

Этот день призван подчеркнуть ценность летнего досуга и отдыха. В современном мире мы часто пренебрегаем восстановлением сил, хотя именно отдых — будь то прогулки, путешествия или простое переключение внимания — имеет огромное значение для нашего физического и эмоционального благополучия.

22 июля – прекрасная возможность переосмыслить свое отношение к отдыху и спланировать его, потому что это важная составляющая восстановления своих ресурсов и заботы о себе.

Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы18.07.25, 08:41 • 105498 просмотров

День гамака

22 июля в мире отмечают необычный, но очень расслабляющий праздник — День гамака. Он посвящен не просто предмету, а настоящему символу беззаботного отдыха.

История гамака насчитывает тысячи лет. Считается, что майя создали первые гамаки из коры деревьев. Позже их удобство оценили мореплаватели: гамак стал обязательным элементом корабельного быта, ведь занимал мало места и спасал от болезней, связанных с влажными палубами.

Сегодня гамак — это не только место для сна, но и любимая зона релакса для чтения, сна, качания на природе или в саду. В некоторых странах, в частности в Бразилии, Колумбии и Филиппинах, гамаки до сих пор остаются основным спальным местом во многих семьях.

Интересный факт: в 2014 году в Норвегии установили гамак прямо над пропастью — на высоте более 900 метров в горах Кьераг. Экстремалы со всего мира слетаются туда, чтобы повесить свои гамаки над обрывом и насладиться адреналиновым отдыхом.

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга основан в 2014 году по инициативе Всемирной федерации неврологии. Этот день призван напомнить, что ментальное и физическое здоровье тесно связаны.

 От качества сна, уровня стресса, питания и даже ежедневной активности зависит, насколько эффективно будет работать наш мозг сегодня — и каким он будет завтра. Также важно не игнорировать сигналы, которые подает организм, ведь своевременная диагностика неврологических нарушений может предотвратить серьезные последствия.

Всемирный день мозга — это повод остановиться, задуматься о собственном самочувствии и начать заботиться о себе на более глубоком уровне. Ведь здоровый мозг — залог ясного мышления, эмоционального равновесия и полноценной жизни.

Прорыв в поисках лекарств от ВИЧ потряс исследователей - Guardian05.06.25, 14:25 • 2919 просмотров

День святой равноапостольной Марии Магдалины

22 июля православные христиане чтят память равноапостольной мироносицы Марии Магдалины — одной из самых преданных учениц Иисуса Христа.

Согласно Священному Писанию, Мария Магдалина впервые встретила Иисуса, когда находилась в глубоком духовном страдании. Христос исцелил ее, изгнав из нее семерых бесов. После этого она стала его последовательницей, сопровождала во время проповедей, заботилась о нем и оставалась рядом даже в самые тяжелые минуты — в частности, во время распятия на Голгофе.

Мария Магдалина была первой, кому Спаситель явился после Своего воскресения. Именно ей было поручено передать ученикам добрую весть. За эту миссию церковь почтила ее титулом "равноапостольная", то есть такой, что сравнялась в служении с двенадцатью апостолами.

После Вознесения Христа Мария проповедовала Евангелие в разных городах, в частности в Риме, а завершила земную жизнь в Эфесе, помогая святому Иоанну Богослову. Ее образ до сих пор остается символом глубокой веры, покаяния и верности.

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета18.04.25, 20:00 • 83644 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Общество
Колумбия
Рим
Бразилия
Филиппины
Индия
Северодонецк
Норвегия
Украина
Гугл
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9