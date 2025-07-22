День манго та Всесвітній день мозку: що ще відзначають 22 липня

Сьогодні, 22 липня, відзначають День манго та Всесвітній день мозку - нагадування про важливу роль у житті ясності думок, емоційної рівноваги та пам’яті, пише УНН.

День манго

Щороку 22 липня у світі відзначають День манго - свято, що вшановує один із найсмачніших та найулюбленіших фруктів на планеті. У низці країн ця подія є національним святом, але дедалі частіше її називають Всесвітнім днем манго.

Соковите, ароматне манго давно завоювало серця мільйонів, ставши незамінним у багатьох кухнях світу. У цей день шанують не лише сам фрукт, а й глибоку культурну спадщину, пов’язану з ним. Особливо вшановують манго в Індії - батьківщині цього плоду, де його вирощують уже понад чотири тисячоліття. Манго часто з’являється у давньоіндійських текстах, міфах і легендах як символ любові, достатку та процвітання. За однією з історій, саме під манговим деревом Господь Будда знаходив спокій.

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День наближеного значення числа Пі

22 липня відзначають День наближеного значення числа Пі - неофіційне свято на честь математичної константи. Його символом є дріб 22/7, що наближено дорівнює 3,14. Цей день - весела нагода вшанувати одну з найвідоміших математичних величин, яка використовується в обчисленнях понад 4 тисячі років - від розмірів кіл до розрахунків польотів у космос.

Ще стародавні вавилоняни шукали наближення до числа Пі, а Архімед першим визначив його точні межі. Грецьку літеру π для його позначення вперше застосував Вільям Джонс у 1706 році, а популяризував Леонгард Ейлер.

Сьогодні Пі - це не лише основа для формул у геометрії, а й інструмент для тестування комп’ютерів. Рекорд із розрахунку найбільшої кількості знаків після коми належить Еммі Харуці Івао з Google - понад 31 трильйон цифр.

День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань

22 липня в Україні вшановують день визволення Сєвєродонецька - важливу дату в новітній історії держави. Саме цього дня 2014 року місто було звільнене від проросійських бойовиків, а над ним знову замайорів український прапор.

Сєвєродонецьк, як і чимало міст Донбасу, навесні 2014-го опинився під контролем організованих збройних формувань, які діяли за підтримки та під керівництвом кремля. Їхньою метою було повторити так званий "кримський сценарій" - відокремити частину території України на користь росії. Однак українські сили дали рішучу відсіч. Визволення Сєвєродонецька стало символом спротиву та непохитного прагнення до свободи.

День літнього відпочинку

Щороку 22 липня відзначають маловідоме, але надзвичайно тепле свято - День літнього відпочинку. Воно з’явилося у 2015 році з метою нагадати, наскільки важливо робити паузу в шаленому темпі життя.

Цей день покликаний підкреслити цінність літнього дозвілля та відпочинку. У сучасному світі ми часто нехтуємо відновленням сил, хоча саме відпочинок - чи то прогулянки, подорожі, чи просте перемикання уваги - має величезне значення для нашого фізичного та емоційного добробуту.

22 липня – чудова можливість переосмислити своє ставлення до відпочинку та спланувати його, бо це важлива складова відновлення своїх ресурсів та турботи про себе.

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День гамака

22 липня у світі відзначають незвичне, але дуже розслаблююче свято - День гамака. Він присвячений не просто предмету, а справжньому символу безтурботного відпочинку.

Історія гамака налічує тисячі років. Вважається, що майя створили перші гамаки з кори дерев. Пізніше їх зручність оцінили мореплавці: гамак став обов’язковим елементом корабельного побуту, адже займав мало місця і рятував від хвороб, пов’язаних із вологими палубами.

Сьогодні гамак - це не лише місце для сну, а й улюблена зона релаксу для читання, сну, гойдання на природі чи в саду. У деяких країнах, зокрема в Бразилії, Колумбії та Філіппінах, гамаки й досі залишаються основним спальним місцем у багатьох родинах.

Цікавий факт: у 2014 році в Норвегії встановили гамак просто над прірвою - на висоті понад 900 метрів у горах К’єраг. Екстремали з усього світу злітаються туди, щоб повісити свої гамаки над урвищем і насолодитися адреналіновим відпочинком.

Всесвітній день мозку

Всесвітній день мозку заснований у 2014 році з ініціативи Всесвітньої федерації неврології. Цей день покликаний нагадати, що ментальне та фізичне здоров’я тісно пов’язані.

Від якості сну, рівня стресу, харчування та навіть щоденної активності залежить, наскільки ефективно працюватиме наш мозок сьогодні - і яким він буде завтра. Також важливо не ігнорувати сигнали, які подає організм, адже своєчасна діагностика неврологічних порушень може запобігти серйозним наслідкам.

Всесвітній день мозку - це нагода зупинитися, замислитися про власне самопочуття й почати дбати про себе на глибшому рівні. Адже здоровий мозок - запорука ясного мислення, емоційної рівноваги й повноцінного життя.

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День святої рівноапостольної Марії Магдалини

22 липня православні християни вшановують пам’ять рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини - однієї з найвідданіших учениць Ісуса Христа.

Згідно зі Святим Письмом, Марія Магдалина вперше зустріла Ісуса, коли перебувала в глибокому духовному стражданні. Христос зцілив її, вигнавши з неї сімох бісів. Після цього вона стала його послідовницею, супроводжувала під час проповідей, турбувалася про нього та залишалася поруч навіть у найтяжчі хвилини - зокрема, під час розп’яття на Голгофі.

Марія Магдалина була першою, кому Спаситель з’явився після Свого воскресіння. Саме їй було доручено передати учням добру звістку. За цю місію церква вшанувала її титулом "рівноапостольна", тобто такою, що зрівнялася у служінні з дванадцятьма апостолами.

Після Вознесіння Христа Марія проповідувала Євангеліє в різних містах, зокрема у Римі, а завершила земне життя в Ефесі, допомагаючи святому Іоанну Богослову. Її образ і досі залишається символом глибокої віри, каяття і вірності.

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