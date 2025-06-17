Кравченко: россия объявила меня в розыск за работу по делу Януковича – до сих пор ищут

Руслан Кравченко напомнил некоторые факты своей службы в органах прокуратуры, в частности обвинения Виктора Януковича в деле госизмены, выступая перед нардепами в Верховной Раде, передает УНН.

Для меня честь и большая ответственность обращаться к Вам сегодня, когда речь идет о моем назначении. Прежде всего хочу поблагодарить Президента Украины за доверие и внесение моей кандидатуры на должность Генерального прокурора. Спасибо Вооруженным Силам Украины за возможность стоять на этой трибуне, в свободной столице независимого государства - заявил Кравченко.

Руслан Кравченко напомнил, что имеет 11-летний опыт работы в органах прокуратуры.

"В 2014 году я был в Крыму до последнего. Я вынес из захваченной оккупантами военной прокуратуры свои уголовные дела и привез их в Киев. Ответственность для меня не риторика, а привычка.

После того был Восток и АТО – там, где не было удобных кресел, а дела расследовались на нуле, буквально на коленях. Потом Дебальцево, окружение…", - рассказал Кравченко.

Он напомнил, что поддерживал обвинение по делу о государственной измене Януковича, в котором тот был признан виновным.

Я вел дело Януковича, а не играл в политику. Меня интересовали доказательства – и моя подпись была уверенной, как и сам приговор в отношении его преступлений. Именно за работу по делу Януковича следственный комитет россии и басманный суд москвы объявили меня в розыск. Так ищут, что сейчас стою перед вами - сказал Руслан Кравченко.

Полномасштабное вторжение он застал на посту руководителя прокуратуры Бучи.

"Полномасштабную войну я встретил на посту руководителя прокуратуры Бучи. Я видел смерть, бесчеловечную жестокость, разрушения, загубленные жизни и сломанные судьбы. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Не ради камер. Не ради цитат. А ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей.

Поверьте, все это закалило…", - заявил Кравченко, добавив, что на какой бы он должности ни находился, он никогда не сдавался и не сделает этого и на посту Генпрокурора.

Добавим

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора вакантна с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Биографическая справка

Руслан Кравченко родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого". Работал в должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий. С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы. С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче. В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.