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Кравченко: росія оголосила мене у розшук за роботу по справі Януковича - досі шукають

Київ • УНН

 • 4414 перегляди

Руслан Кравченко заявив, що росія оголосила його у розшук за роботу по справі Януковича.

Кравченко: росія оголосила мене у розшук за роботу по справі Януковича - досі шукають

Руслан Кравченко нагадав деякі факти своєї служби в органах прокуратури, зокрема обвинувачення Віктора Януковича у справі держзради, виступаючи перед нардепами у Верховній Раді, передає УНН.

Для мене є честю та великою відповідальністю звертатися до Вас сьогодні, коли мова йде про моє призначення. На сам перед хочу подякувати Президентові України за довіру та внесення моєї кандидатури на посаду Генерального прокурора. Дякую Збройним Силам України за можливість стояти на цій трибуні, у вільній столиці незалежної держави

- заявив Кравченко. 

Руслан Кравченко нагадав, що має 11-річний досвід роботи в органах прокуратури.

"У 2014 році я був в Криму до останнього. Я виніс із захопленої окупантами військової прокуратури свої кримінальні справи та привіз їх до Києва.  Відповідальність для мене не риторика, а звичка. 

Після того був Схід і АТО – там, де не було зручних крісел, а справи розслідувалися на нулі, буквально на колінах. Потім Дебальцево, оточення…", - розповів Кравченко. 

Він нагадав, що підтримував обвинувачення у справі про державну зраду Януковича у якій того було визнано винним. 

Я вів справу Януковича, а не грав у політику. Мене цікавили докази – і мій підпис був впевнений як і сам вирок щодо його злочинів. Саме за роботу у справі Януковича слідчий комітет росії та басманний суд москви оголосили мене у розшук. Так шукають, що зараз стою перед вами

- сказав Руслан Кравченко. 

Повномасштабне вторгнення він застав на посаді керівника прокуратури Бучі. 

"Повномасштабну війну я зустрів на посаді керівника прокуратури Бучі. Я бачив смерть, нелюдську жорстокість, руйнування, згублені життя та зламані долі. Де більшість не могли дивитися – там я працював. Не заради камер. Не заради цитат. А заради трибуналу і незворотного покарання для нелюдів.  

Повірте, все це загартувало…", - заявив Кравченко, додавши, що на якій би він посаді не перебував він ніколи  не здавався і не зробить цього і на посаді Генпрокурора.

Додамо 

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. 

Доповнення

 16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. 

Посада Генпрокурора вакантна з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року. 

Біографічна довідка 

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій. З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі. З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі. У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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