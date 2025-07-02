Солнце и тепло: Украина погружается в летнюю погоду, дожди покидают регионы
Киев • УНН
2 июля антициклон из Западной Европы принесет на большую часть Украины ясную погоду без осадков, температура воздуха днем будет достигать +29°. На Левобережье возможны кратковременные дожди и грозы.
В среду, 2 июля, погоду в большинстве регионов Украины будет определять антициклон из Западной Европы, который принесет более ясное небо, отсутствие осадков и постепенное увеличение атмосферного давления. В то же время циклон с северо-востока окончательно теряет влияние на территорию Украины, оставляя лишь отдельные дожди на востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Без осадков, кроме Левобережья, где днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, на юге — до +18°. Днем воздух прогреется до +20…+25°, в западных и юго-западных областях — до +29°.
Сохранится северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем +23°.
- Во Львове во вторник будет ясно. Днем ожидается до +26°.
- В Луцке будет ясно, температура днем +26°.
- В Ровно сегодня ожидается ясная погода, днем синоптики прогнозируют до +27°.
- В Тернополе 2 июля днем будет до +26°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, днем воздух прогреется до +25°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, днем +27°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +30°, ясно.
- В Черновцах во вторник — ясно, днем +27°.
- В Виннице сегодня будет +13°...+26°, практически безоблачно.
- В Житомире во вторник днем будет +25°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура днем до +25°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, дождь.
- В Одессе 2 июля — небольшая облачность, температура днем +28°.
- В Херсоне во вторник днем будет +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +28°.
- В Запорожье температура днем +23°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +20°, небольшая облачность, возможна гроза.
- В Харькове — небольшая облачность, температура днем +19°, дождь.
- В Днепре температура днем будет +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура днем +22°.
- В Северодонецке — облачно с прояснениями, температура днем +22°, дождь.
Напомним
Европу, в частности Францию, охватила аномальная жара, что вызвало объявление красного уровня опасности и закрытие Эйфелевой башни. Температура воздуха может достигнуть 41°C в Париже, 43°C в Испании и 34°C в Лондоне. Во Франции закрыты школы, наблюдаются перебои с электроэнергией и поездами, а в Италии запрещены работы на открытом воздухе.
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