Солнце и тепло: Украина погружается в летнюю погоду, дожди покидают регионы

В среду, 2 июля, погоду в большинстве регионов Украины будет определять антициклон из Западной Европы, который принесет более ясное небо, отсутствие осадков и постепенное увеличение атмосферного давления. В то же время циклон с северо-востока окончательно теряет влияние на территорию Украины, оставляя лишь отдельные дожди на востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Без осадков, кроме Левобережья, где днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, на юге — до +18°. Днем воздух прогреется до +20…+25°, в западных и юго-западных областях — до +29°.

Сохранится северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем +23°.

Во Львове во вторник будет ясно. Днем ожидается до +26°.

В Луцке будет ясно, температура днем +26°.

В Ровно сегодня ожидается ясная погода, днем синоптики прогнозируют до +27°.

В Тернополе 2 июля днем будет до +26°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, днем воздух прогреется до +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +30°, ясно.

В Черновцах во вторник — ясно, днем +27°.

В Виннице сегодня будет +13°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник днем будет +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет днем +23°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура днем до +25°, облачно с прояснениями.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, дождь.

В Одессе 2 июля — небольшая облачность, температура днем +28°.

В Херсоне во вторник днем будет +27°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +28°.

В Запорожье температура днем +23°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +20°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Харькове — небольшая облачность, температура днем +19°, дождь.

В Днепре температура днем будет +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура днем +22°.

В Северодонецке — облачно с прояснениями, температура днем +22°, дождь.

Напомним

Европу, в частности Францию, охватила аномальная жара, что вызвало объявление красного уровня опасности и закрытие Эйфелевой башни. Температура воздуха может достигнуть 41°C в Париже, 43°C в Испании и 34°C в Лондоне. Во Франции закрыты школы, наблюдаются перебои с электроэнергией и поездами, а в Италии запрещены работы на открытом воздухе.

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