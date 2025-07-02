Солнце и тепло: Украина погружается в летнюю погоду, дожди покидают регионы

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
1 июля, 15:40 • 28907 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 79357 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 63551 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 132746 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 78539 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 67195 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 170810 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 130083 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 60518 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 116523 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.5м/с
68%
749мм
Популярные новости
На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС1 июля, 17:26 • 1923 просмотра
Рубио направил против USAID новую атаку в последний день деятельности агентства - Bloomberg1 июля, 18:09 • 1684 просмотра
Привязали к мотоциклу и волокли по дороге: Лубинец отреагировал на вероятную казнь украинского военного1 июля, 18:17 • 2089 просмотра
Восемь оппозиционных партий Грузии заявили об отказе от участия в местных выборах: почему1 июля, 19:06 • 2580 просмотра
В Пхеньяне уже появились первые российские установки “Панцирь-С1” - ГУР1 июля, 19:55 • 1250 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 51877 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 64210 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 81737 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 132746 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 170810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 16265 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 81107 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 105666 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 133349 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124747 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Солнце и тепло: Украина погружается в летнюю погоду, дожди покидают регионы

Киев • УНН

 • 46 просмотра

2 июля антициклон из Западной Европы принесет на большую часть Украины ясную погоду без осадков, температура воздуха днем будет достигать +29°. На Левобережье возможны кратковременные дожди и грозы.

Солнце и тепло: Украина погружается в летнюю погоду, дожди покидают регионы

В среду, 2 июля, погоду в большинстве регионов Украины будет определять антициклон из Западной Европы, который принесет более ясное небо, отсутствие осадков и постепенное увеличение атмосферного давления. В то же время циклон с северо-востока окончательно теряет влияние на территорию Украины, оставляя лишь отдельные дожди на востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Без осадков, кроме Левобережья, где днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, на юге — до +18°. Днем воздух прогреется до +20…+25°, в западных и юго-западных областях — до +29°.

Сохранится северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем +23°.
    • Во Львове во вторник будет ясно. Днем ожидается до +26°.
      • В Луцке будет ясно, температура днем +26°.
        • В Ровно сегодня ожидается ясная погода, днем синоптики прогнозируют до +27°.
          • В Тернополе 2 июля днем будет до +26°, ясно.
            • В Хмельницком в течение дня будет ясно, днем воздух прогреется до +25°.
              • В Ивано-Франковске будет ясно, днем +27°.
                • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +30°, ясно.
                  • В Черновцах во вторник — ясно, днем +27°.
                    • В Виннице сегодня будет +13°...+26°, практически безоблачно.
                      • В Житомире во вторник днем будет +25°, небольшая облачность.
                        • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
                          • В Черкассах сегодня будет днем +23°, облачно с прояснениями.
                            • В Кропивницком температура днем до +25°, облачно с прояснениями.
                              • В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, дождь.
                                • В Одессе 2 июля — небольшая облачность, температура днем +28°.
                                  • В Херсоне во вторник днем будет +27°, небольшая облачность.
                                    • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +28°.
                                      • В Запорожье температура днем +23°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
                                        • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +20°, небольшая облачность, возможна гроза.
                                          • В Харькове — небольшая облачность, температура днем +19°, дождь.
                                            • В Днепре температура днем будет +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
                                              • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.
                                                • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура днем +22°.
                                                  • В Северодонецке — облачно с прояснениями, температура днем +22°, дождь.

                                                    Напомним

                                                    Европу, в частности Францию, охватила аномальная жара, что вызвало объявление красного уровня опасности и закрытие Эйфелевой башни. Температура воздуха может достигнуть 41°C в Париже, 43°C в Испании и 34°C в Лондоне. Во Франции закрыты школы, наблюдаются перебои с электроэнергией и поездами, а в Италии запрещены работы на открытом воздухе.

                                                    Магнитные бури в июле: 2 и 3 числа метеозависимым стоит приготовиться01.07.25, 10:34 • 1891 просмотр

                                                    Вита Зеленецкая

                                                    Вита Зеленецкая

                                                    Погода и окружающая среда
                                                    Днепр
                                                    Северодонецк
                                                    Симферополь
                                                    Париж
                                                    Франция
                                                    Италия
                                                    Испания
                                                    Европа
                                                    Украина
                                                    Ужгород
                                                    Краматорск
                                                    Черновцы
                                                    Чернигов
                                                    Полтава
                                                    Житомир
                                                    Тернополь
                                                    Кропивницкий
                                                    Винница
                                                    Лондон
                                                    Ивано-Франковск
                                                    Луцк
                                                    Черкассы
                                                    Хмельницкий
                                                    Запорожье
                                                    Львов
                                                    Ровно
                                                    Николаев
                                                    Одесса
                                                    Херсон
                                                    Сумы
                                                    Киев
                                                    Харьков
                                                    Tesla
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    S&P 500
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    ,
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Brent Oil
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Gold
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    ,
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Gas TTF
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9