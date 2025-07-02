Сонце і тепло: Україна занурюється у літню погоду, дощі покидають регіони
Київ • УНН
2 липня антициклон із Західної Європи принесе на більшу частину України ясну погоду без опадів, температура повітря вдень сягатиме +29°. На Лівобережжі можливі короткочасні дощі та грози.
У середу, 2 липня, погоду в більшості регіонів України визначатиме антициклон із Західної Європи, що принесе ясніше небо, відсутність опадів і поступове зростання атмосферного тиску. Водночас циклон із північного сходу остаточно втрачає вплив на територію України, залишаючи лише окремі дощі на сході країни. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Синоптики прогнозують, що у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Без опадів, крім Лівобережжя, де вдень можливі короткочасні дощі та місцями грози.
Температура повітря вночі становитиме від +10 до +15 градусів, на півдні — до +18°. Вдень повітря прогріється до +20…+25°, у західних і південно-західних областях - до +29°.
Зберігатиметься північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с
- У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень +23°.
- У Львові у вівторок буде ясно. Вдень очікується до +26°.
- У Луцьку буде ясно, температура вдень +26°.
- У Рівному сьогодні очікується ясна погода, вдень синоптики прогнозують до +27°.
- У Тернополі 2 липня вдень буде до +26°, ясно.
- У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вдень повітря прогріється до +25°.
- В Івано-Франківську буде ясно, вдень +27°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +30°, ясно.
- У Чернівцях у вівторок - ясно, вдень +27°.
- У Вінниці сьогодні буде +13°...+26°, практично безхмарно.
- У Житомирі у вівторок вдень буде +25°, невелика хмарність.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +14°...+23°, невелика хмарність.
- У Черкасах сьогодні буде вдень +23°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому температура вдень до +25°, хмарно з проясненнями.
- У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +14°...+20°, дощ.
- В Одесі 2 липня - невелика хмарність, температура вдень +28°.
- У Херсоні у вівторок вдень буде +27°, невелика хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +28°.
- У Запоріжжі температура вдень +23°, невелика хмарність, можливий легкий дощ.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +20°, невелика хмарність, можлива гроза.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вдень +19°, дощ.
- У Дніпрі температура вдень буде +23°, невелика хмарність, легкий дощ.
- У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +14°...+23°.
- У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вдень +22°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вдень +22°, дощ.
Нагадаємо
Європу, зокрема Францію, охопила аномальна спека, що спричинила оголошення червоного рівня небезпеки та закриття Ейфелевої вежі. Температура повітря може досягти 41°C у Парижі, 43°C в Іспанії та 34°C у Лондоні. У Франції закрито школи, спостерігаються перебої з електроенергією та потягами, а Італії заборонено роботи на відкритому повітрі.
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