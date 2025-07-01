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Магнітні бурі у липні: 2 та 3 числа метеозалежним варто приготуватися

Київ • УНН

 • 139 перегляди

У липні 2025 року прогнозуються помірні геомагнітні збурення, зокрема 2 та 3 липня, що можуть вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Індекс Kp сягне до 5, що відповідає магнітній бурі.

Магнітні бурі у липні: 2 та 3 числа метеозалежним варто приготуватися

У липні 2025 науковці прогнозують кілька періодів помірних геомагнітних збурень -зокрема, 2 та 3 липня можливі коливання магнітного поля Землі, що наближатимуться до рівня бурі. Попри те, що точне передбачення таких явищ неможливе, про попередні прогнози науковців з Центру прогнозування космічної погоди розкаже УНН.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі - це зміни в магнітному полі Землі, що виникають через активність Сонця, зокрема спалахи на його поверхні. Коли сонячна активність посилюється, заряджені частинки проникають у земну магнітосферу, викликаючи коливання електромагнітного поля планети. Такі зміни можуть впливати не лише на технічне обладнання, а й на самопочуття людей. Для визначення інтенсивності цих бур вчені використовують індекс Kp, який має шкалу від 0 до 9: 0-3 - відсутність геомагнітної активності; 4-5: слабка буря;6-7: помірна буря;8-9: сильна буря. 

Магнітні бурі у липні

На початку місяця очікуються періоди підвищеної сонячної активності, що може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Зокрема 2 липня індекс зросте до 5, що вже відповідає магнітній бурі. Наступного дня, 3 липня, ситуація залишиться напруженою: К-індекс сягне 4,7 - майже на рівні бурі. Фахівці застерігають, що геомагнітна активність може змінюватися впродовж доби, тому важливо слідкувати за актуальними оновленнями прогнозу, які публікуються кілька разів на день.

Наразі попередні прогнози на липень виглядають наступним чином:

  • 2–3 липня - Kp до 5 (помірні збурення);
    • 11-12 липня - Kp 4 (слабкі коливання);
      • 15-16 липня - Kp 4 (слабкі збурення);
        • 23-24 липня - Kp 5 (помірні збурення).

          Решту днів липня магнітні збурення наразі не очікуються. 

          Як магнітні бурі впливають на здоров’я та самопочуття людей

          Під час періодів підвищеної сонячної активності багато людей помічають погіршення самопочуття. Такі люди, яких називають метеочутливими, можуть відчувати головний біль, запаморочення, загальну слабкість, проблеми зі сном -  від безсоння до надмірної сонливості, а також коливання артеріального тиску і загострення хронічних захворювань. Медики пояснюють це впливом електромагнітних коливань на роботу серцево-судинної та нервової систем, що особливо відчутно для вразливих людей.

          Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття 

          Щоб пом’якшити негативний вплив магнітних бур, фахівці радять метеочутливим людям дотримуватися кількох простих рекомендацій. У періоди підвищеної активності Сонця варто зменшити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати і уникати стресів.

          Водночас легкі прогулянки на свіжому повітрі, йога чи розтяжка можуть стати корисними для підтримки тонусу. Також важливо звернути увагу на харчування - краще відмовитися від алкоголю, кави та жирної їжі, віддаючи перевагу свіжим овочам, фруктам і достатньому питному режиму.

          Якщо з’являються головний біль або слабкість, рекомендується тимчасово припинити активність, відпочити і при потребі звернутися до лікаря за консультацією.

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          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          Здоров'яПогода та довкілля
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