Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"
Київ • УНН
Біля станції "Академік Вернадський" знову спостерігали рідкісне південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, попередній був у серпні, а до того явище не бачили близько 10 років.
Біля станції "Академік Вернадський" знову спостерігали південне полярне сяйво! Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище: попереднього разу – в середині серпня. Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно,
Деталі
За їх даними, для того, аби побачити полярне сяйво, має зійтися низка умов: сильні збурення магнітного поля Землі, не затягнуте хмарами небо, наявність темного часу доби (бо в період антарктичного літа біля станції майже весь час світло).
Цієї ночі в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож наші полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому. І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище,
На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком.
Нагадаємо
У серпні цього року українські полярники зафіксували рідкісне сяйво у небі, побачити його вдалося за допомогою фотоапарату.