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Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"

Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"

Київ • УНН

 • 106883 перегляди

Біля станції "Академік Вернадський" знову спостерігали рідкісне південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, попередній був у серпні, а до того явище не бачили близько 10 років.

Біля станції "Академік Вернадський" знову спостерігали південне полярне сяйво! Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище: попереднього разу – в середині серпня. Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно,

- зазначили полярники.

Деталі

За їх даними, для того, аби побачити полярне сяйво, має зійтися низка умов: сильні збурення магнітного поля Землі, не затягнуте хмарами небо, наявність темного часу доби (бо в період антарктичного літа біля станції майже весь час світло).

Цієї ночі в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож наші полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому. І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище,

- розказали у Національному антарктичному науковому центрі.

На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком. 

Нагадаємо

У серпні цього року українські полярники зафіксували рідкісне сяйво у небі, побачити його вдалося за допомогою фотоапарату. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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