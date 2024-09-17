Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"

Біля станції "Академік Вернадський" знову спостерігали південне полярне сяйво! Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище: попереднього разу – в середині серпня. Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно,