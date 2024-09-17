Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Возле станции "Академик Вернадский" снова наблюдали южное полярное сияние! Это уже второй раз за год украинским полярникам удалось зафиксировать такое редкое явление: в предыдущий раз - в середине августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

До этого же сияния здесь не видели около 10 лет. Это связано с тем, что район "Вернадского" размещен достаточно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно, - отметили полярники.

Детали

По их данным, для того, чтобы увидеть полярное сияние, должен сойтись ряд условий: сильные возмущения магнитного поля Земли, не затянутое облаками небо, наличие темного времени суток (потому что в период антарктического лета возле станции почти все время светло).

Этой ночью в геомагнитной обсерватории на "Вернадском" зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Поэтому наши полярники сразу отправились на то место, где им удалось запечатлеть сияние месяц назад. И хотя на небе были полосы тонких облаков, а полная луна ярко освещала пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление, - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

В отличие от прошлого раза, когда сияние проявилось в основном на фото, ныне зимовщики видели его невооруженным глазом.

Напомним

В августе этого года украинские полярники зафиксировали редкое сияние в небе, увидеть его удалось с помощью фотоаппарата.