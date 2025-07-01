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Магнитные бури в июле: 2 и 3 числа метеозависимым стоит приготовиться

Киев • УНН

 • 87 просмотра

В июле 2025 года прогнозируются умеренные геомагнитные возмущения, в частности 2 и 3 июля, которые могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Индекс Kp достигнет 5, что соответствует магнитной буре.

Магнитные бури в июле: 2 и 3 числа метеозависимым стоит приготовиться

В июле 2025 года ученые прогнозируют несколько периодов умеренных геомагнитных возмущений – в частности, 2 и 3 июля возможны колебания магнитного поля Земли, которые будут приближаться к уровню бури. Несмотря на то, что точное предсказание таких явлений невозможно, о предварительных прогнозах ученых из Центра прогнозирования космической погоды расскажет УНН.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, возникающие из-за активности Солнца, в частности вспышек на его поверхности. Когда солнечная активность усиливается, заряженные частицы проникают в земную магнитосферу, вызывая колебания электромагнитного поля планеты. Такие изменения могут влиять не только на техническое оборудование, но и на самочувствие людей. Для определения интенсивности этих бурь ученые используют индекс Kp, который имеет шкалу от 0 до 9: 0-3 — отсутствие геомагнитной активности; 4-5: слабая буря; 6-7: умеренная буря; 8-9: сильная буря.

Магнитные бури в июле

В начале месяца ожидаются периоды повышенной солнечной активности, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В частности, 2 июля индекс вырастет до 5, что уже соответствует магнитной буре. На следующий день, 3 июля, ситуация останется напряженной: К-индекс достигнет 4,7 - почти на уровне бури. Специалисты предупреждают, что геомагнитная активность может меняться в течение суток, поэтому важно следить за актуальными обновлениями прогноза, которые публикуются несколько раз в день.

Сейчас предварительные прогнозы на июль выглядят следующим образом:

  • 2–3 июля - Kp до 5 (умеренные возмущения);
    • 11-12 июля - Kp 4 (слабые колебания);
      • 15-16 июля - Kp 4 (слабые возмущения);
        • 23-24 июля - Kp 5 (умеренные возмущения).

          В остальные дни июля магнитных возмущений пока не ожидается.

          Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей

          В периоды повышенной солнечной активности многие люди замечают ухудшение самочувствия. Такие люди, которых называют метеочувствительными, могут испытывать головную боль, головокружение, общую слабость, проблемы со сном - от бессонницы до чрезмерной сонливости, а также колебания артериального давления и обострение хронических заболеваний. Медики объясняют это влиянием электромагнитных колебаний на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, что особенно ощутимо для уязвимых людей.

          Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

          Чтобы смягчить негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться нескольких простых рекомендаций. В периоды повышенной активности Солнца стоит уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать и избегать стрессов.

          При этом легкие прогулки на свежем воздухе, йога или растяжка могут быть полезными для поддержания тонуса. Также важно обратить внимание на питание – лучше отказаться от алкоголя, кофе и жирной пищи, отдавая предпочтение свежим овощам, фруктам и достаточному питьевому режиму.

          Если появляются головная боль или слабость, рекомендуется временно прекратить активность, отдохнуть и при необходимости обратиться к врачу за консультацией.

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          Алена Уткина

          Алена Уткина

          ЗдоровьеПогода и окружающая среда
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