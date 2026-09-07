Разоблачены два бизнесмена, которые передавали российским военным средства РЭБ и финансировали "единую россию"

В Луганской области разоблачена передача средств РЭБ, оборудования для дронов и финансирование "единой россии". Подозрения объявлены двум мужчинам, которые после оккупации Северодонецка не только продолжили вести бизнес на захваченной территории, но и направляли средства на поддержку военнослужащих рф, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По информации Офиса Генпрокурора, после оккупации Северодонецка двое граждан Украины не только продолжили вести бизнес на захваченной территории, но и, по данным следствия, направили ресурсы подконтрольных предприятий на поддержку российских военнослужащих, финансирование "единой россии" и распространение российской пропаганды. Один из них является соучредителем обществ, другой — их генеральным директором. Предприятия предоставляли транспортные услуги и управляли недвижимостью на временно оккупированной территории.

В октябре 2025 года российским военнослужащим передали автомобиль, средство радиоэлектронной борьбы, оборудование для беспилотников, строительные инструменты и другое имущество.

В частности, одному из подразделений вооруженных сил рф безвозмездно передали РЭБ "Инкубатор" стоимостью 430 тыс. российских рублей. В договоре было прямо указано, что его будут использовать во время так называемой "СВО".

За средства предприятий также приобрели системы сброса для DJI Mavic 3 и передали их представителям государства-агрессора. После получения оборудования российская воинская часть направила предприятию благодарственное письмо за помощь военнослужащим.

Помимо поддержки армии рф, со счета одного из предприятий 100 тыс. рублей перечислили Московскому областному региональному отделению партии "единая россия".

По данным следствия, директор также разрешил разместить на помещении общества баннер ко "дню россии" с призывами быть "достойными гражданами российской федерации".

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Во время обысков правоохранители изъяли 36 тыс. долларов США, 900 евро, 21 золотое изделие общим весом 173 г, два золотых слитка общим весом 110 г, часы и мобильные телефоны.

Соучредитель предприятий задержан. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральному директору, который находится на временно оккупированной территории, о подозрении сообщили заочно.

В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой деятельности.