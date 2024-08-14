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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сотрудничество с оккупантами будут судить топ-менеджера Мариупольского меткомбината, ему грозит 12 лет тюрьмы

За сотрудничество с оккупантами будут судить топ-менеджера Мариупольского меткомбината, ему грозит 12 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 12:57  •  3088 просмотра

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Обвинительный акт в отношениий директора по производству ММК им. Ильича, который сотрудничает с оккупантами, направлен в суд. Он перерегистрировал предприятие в так называемой "днр", позволил размещать там войска рф и агитировал за работу на захватчиков.

Так называемому "топ-менеджеру" металлургического комбината им. Ильича, , который согласился сотрудничать с государством-агрессором во временно оккупированном Мариуполе, грозит до 12 лет за решеткой. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 15 лет и конфискацией имущества

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Сообщается, что в 2022 году директор по производству ЧАО "Металлургический комбинат им. Ильича" (по данным местных СМИ речь идет о Романе Солонаре) наладил связь с представителями рф, которые захватили г. Мариуполь.

С целью функционирования предприятия как промышленного объекта рф он добровольно стал его "генеральным директором", а в январе 2023 года его понизили до "первого заместителя гендиректора комбината"

- сообщает прокуратура.

Фейковый топ-менеджер перерегистрировал общество в "налоговых органах днр". Под предлогом разбора завалов и ремонта разрушенных цехов он склонил к сотрудничеству рабочих, которые остались в городе, а затем обеспечил им принудительную фильтрацию в так называемых силовых структурах. Также он позволил разместиться на территории комбината военным рф, в частности, подразделению из Чечни, и ремонтировать их технику силами и средствами предприятия.

Кроме этого, на совещаниях с представителями "министерства промышленности и торговли днр" обвиняемый в качестве депутата городского совета от партии "единая россия" поддерживал ложные перспективы по развитию отрасли под эгидой рф. Псевдочиновник предоставляет интервью местным медиа, в которых призывает граждан работать на захватчиков.

Напомним

В Херсоне задержан 55-летний коллаборационист, который сотрудничал с оккупационными властями рф. Он был "правой рукой" главы департамента оккупационной администрации и публично поддерживал аннексию региона.

росіянам на тимчасово окупованих територіях не вистачає колаборантів для запуску фейкових державних структур - Центр спротиву11 августа 2024, 03:09 • 116841 просмотр

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