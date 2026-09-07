Викрито двох бізнесменів, які передавали військовим рф РЕБи та фінансували «єдину росію»
Київ • УНН
Двом підприємцям оголосили підозри в допомозі державі-агресору. Вони передавали рф РЕБ, обладнання для дронів і кошти.
На Луганщині викрито передачу РЕБів, обладнання для дронів і фінансування "єдиної росії". Підозри отримали двоє чоловіків, які після окупації Сіверськодонецька не лише продовжили вести бізнес на захопленій території, а направляли кошти на підтримку військових рф, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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За інформацією Офісу Генпрокурора, після окупації Сіверськодонецька двоє громадян України не лише продовжили вести бізнес на захопленій території, а, за даними слідства, спрямували ресурси підконтрольних підприємств на підтримку російських військових, фінансування "єдиної росії" та поширення російської пропаганди. Один із них є співзасновником товариств, інший – їхнім генеральним директором. Підприємства надавали транспортні послуги та управляли нерухомістю на тимчасово окупованій території.
У жовтні 2025 року російським військовим передали автомобіль, засіб радіоелектронної боротьби, обладнання для безпілотників, будівельні інструменти та інше майно.
Зокрема, одному з підрозділів збройних сил рф безоплатно передали РЕБ "Інкубатор" вартістю 430 тис. російських рублів. У договорі було прямо зазначено, що його використовуватимуть під час так званої "сво".
За кошти підприємств також придбали системи скидання для DJI Mavic 3 та передали їх представникам держави-агресора. Після отримання обладнання російська військова частина надіслала підприємству лист-подяку за допомогу військовослужбовцям.
Крім підтримки армії рф, із рахунку одного з підприємств 100 тис рублів перерахували Московському обласному регіональному відділенню партії "єдина росія".
За даними слідства, директор також дозволив розмістити на приміщенні товариства банер до "дня росії" із закликами бути "достойними громадянами російської федерації".
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Під час обшуків правоохоронці вилучили 36 тис. доларів США, 900 євро, 21 золотий виріб загальною вагою 173 г, два золоті злитки загальною вагою 110 г, годинник та мобільні телефони.
Співзасновника підприємств затримано. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Генеральному директору, який перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру повідомлено заочно.
Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї діяльності.