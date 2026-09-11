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У Києві блогерка у жилеті "поліція" знімала розважальний контент, їй загрожує 34 тис. грн штрафу

Київ • УНН

 • 434 перегляди

30-річна підприємиця знімала провокативні відео в поліцейському жилеті. На неї склали адмінпротокол, їй загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

У Києві блогерка у жилеті "поліція" знімала розважальний контент, їй загрожує 34 тис. грн штрафу

У Києві притягли до відповідальності блогерку, яка знімала відео для соцмереж у поліцейському жилеті, їй загрожує до 34 тисяч гривень штрафу,  передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Порушення працівники поліції виявили вчора під час моніторингу мережі Інтернет. На оприлюдненому відео жінка вдягнула світловідбивний жилет із написом "Поліція" та знімала провокативні відео, створюючи хибне уявлення про діяльність правоохоронців та дискредитуючи їхню роботу.

За допомогою фахівців кримінального аналізу поліцейські встановили, що авторка відео – 30-річна підприємиця, яка не має жодного відношення до служби у Національній поліції України. Свій образ "поліцейської" вона використала для створення розважального контенту та привернення уваги користувачів соцмереж.

Працівники Голосіївського управління поліції склали щодо правопорушниці адміністративний протокол за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Відповідно до санкції статті жінці загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Понад 10 блогерів притягнуто до відповідальності за носіння поліцейської форми заради відео та "лайків" - поліція Києва20.11.25, 17:14 • 3816 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Соціальна мережа
Блогери
Національна поліція України
Київ