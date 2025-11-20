Понад 10 блогерів притягнуто до відповідальності за носіння поліцейської форми заради відео та "лайків" - поліція Києва
Київ • УНН
Київська поліція притягнула до відповідальності понад 10 блогерів, які використовували поліцейську форму для провокативних відео. Днями виявлено чергового псевдополіцейського, який нецензурно висловлювався та провокував конфлікт.
Поліція Києва повідомила про нову хвилю притягнень до відповідальності осіб, які вдягали поліцейську форму для скандальних відео у соцмережах. Від початку року понад 10 таких "блогерів" опинилися під прицілом правоохоронців. Про це інформують київські правоохоронці, пише УНН.
Деталі
Не маючи жодного відношення до служби у поліції, вони створювали провокативні ролики, демонструючи ганебну поведінку та видаючи себе за поліцейських.
Днями, правоохоронці виявили черговий провокативний відеоматеріал, на якому псевдополіцейський використовував нецензурну лексику та провокував конфлікт із "пересічним" громадянином
Правоохоронці встановили особу "блогера" – 33-річного киянина. Як і його попередники, він пояснив свої дії просто: "усе робив заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків".
