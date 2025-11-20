Понад 10 блогерів притягнуто до відповідальності за носіння поліцейської форми заради відео та "лайків" - поліція Києва

Поліція Києва повідомила про нову хвилю притягнень до відповідальності осіб, які вдягали поліцейську форму для скандальних відео у соцмережах. Від початку року понад 10 таких "блогерів" опинилися під прицілом правоохоронців. Про це інформують київські правоохоронці, пише УНН.

Деталі

Не маючи жодного відношення до служби у поліції, вони створювали провокативні ролики, демонструючи ганебну поведінку та видаючи себе за поліцейських.

TikTok-блогер проведе 5 років у в'язниці за поширення у мережі позицій українських захисників

Днями, правоохоронці виявили черговий провокативний відеоматеріал, на якому псевдополіцейський використовував нецензурну лексику та провокував конфлікт із "пересічним" громадянином – повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці встановили особу "блогера" – 33-річного киянина. Як і його попередники, він пояснив свої дії просто: "усе робив заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків".

Блогер за кордоном одягнув форму ЗСУ на Геловін і нарвався на гнів військових