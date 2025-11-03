Блогер за кордоном одягнув форму ЗСУ на Геловін і нарвався на гнів військових
Київ • УНН
Український блогер Олег Баришевський, який виїхав за кордон у 2024 році, з'явився на святкуванні Геловіну у військовій формі ЗСУ, що викликало хвилю критики в соцмережах. На його вчинок відреагував український військовий з позивним "Віцик", опублікувавши фото з передової та наголосивши, що "піксель" не є костюмом для розваг.
Український блогер Олег Баришевський викликав хвилю обурення після того, як з’явився на святкуванні Геловіну у військовій формі ЗСУ. Його вчинок засудили у соцмережах. На ситуацію відреагував український військовий із позивним "Віцик", який служить на фронті, повідомляє УНН.
Деталі
Баришевський, який виїхав за кордон у 2024 році, обрав для вечірки військовий "піксель". Блогер зробив фотосесію у формі, вимастив обличчя брудом і виклав знімки та відео в Instagram. Після цього в мережі почалася хвиля критики.
На ситуацію відреагував український військовий "Віцик". Він опублікував фото Баришевського поруч із власними знімками з передової, де показав свою аптечку, вимазану кров’ю загиблого побратима.
Піксель - не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Геловін. Це форма, в якій ми носимо на руках поранених та загиблих. Ти в ньому танцюєш, ми гинемо
Також, військовий наголосив, що подібні вчинки принижують пам’ять загиблих і зневажають тих, хто продовжує боронити Україну. Користувачі соцмереж також висловили обурення у коментарях під дописом.
Це що? Учасник шоу "хто сильніше спаплюжить форму?"
Воно там в себе в сторіз ще й намагається виправдовуватися мовою ворога, знаходячись за кордоном і розказуючи, що ті кому це не сподобалось мають займатись тим, щоб такі ж як він ту форму не отримувати
Після хвилі критики Баришевський зробив свій акаунт Instagram приватним, обмеживши доступ до сторінки лише для підписників.
Нагадаємо
24-річна мешканка Дніпропетровської області, тимчасово проживаюча у Львові, під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян, блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі.