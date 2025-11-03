$42.080.01
15:27
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Блогер за кордоном одягнув форму ЗСУ на Геловін і нарвався на гнів військових

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Український блогер Олег Баришевський, який виїхав за кордон у 2024 році, з'явився на святкуванні Геловіну у військовій формі ЗСУ, що викликало хвилю критики в соцмережах. На його вчинок відреагував український військовий з позивним "Віцик", опублікувавши фото з передової та наголосивши, що "піксель" не є костюмом для розваг.

Блогер за кордоном одягнув форму ЗСУ на Геловін і нарвався на гнів військових

Український блогер Олег Баришевський викликав хвилю обурення після того, як з’явився на святкуванні Геловіну у військовій формі ЗСУ. Його вчинок засудили у соцмережах. На ситуацію відреагував український військовий із позивним "Віцик", який служить на фронті, повідомляє УНН.

Деталі

Баришевський, який виїхав за кордон у 2024 році, обрав для вечірки військовий "піксель". Блогер зробив фотосесію у формі, вимастив обличчя брудом і виклав знімки та відео в Instagram. Після цього в мережі почалася хвиля критики.

На ситуацію відреагував український військовий "Віцик". Він опублікував фото Баришевського поруч із власними знімками з передової, де показав свою аптечку, вимазану кров’ю загиблого побратима.

Піксель - не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Геловін. Це форма, в якій ми носимо на руках поранених та загиблих. Ти в ньому танцюєш, ми гинемо

- написав «Віцик».

Також, військовий наголосив, що подібні вчинки принижують пам’ять загиблих і зневажають тих, хто продовжує боронити Україну. Користувачі соцмереж також висловили обурення у коментарях під дописом.

Це що? Учасник шоу "хто сильніше спаплюжить форму?"

- написав користувач.

Воно там в себе в сторіз ще й намагається виправдовуватися мовою ворога, знаходячись за кордоном і розказуючи, що ті кому це не сподобалось мають займатись тим, щоб такі ж як він ту форму не отримувати

- додала інша користувачка. 

Після хвилі критики Баришевський зробив свій акаунт Instagram приватним, обмеживши доступ до сторінки лише для підписників.

Нагадаємо

24-річна мешканка Дніпропетровської області, тимчасово проживаюча у Львові, під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян, блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі. 

Алла Кіосак

Суспільство
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
Блогери
Збройні сили України
Україна
Львів