Блогер за кордоном одягнув форму ЗСУ на Геловін і нарвався на гнів військових

Український блогер Олег Баришевський викликав хвилю обурення після того, як з’явився на святкуванні Геловіну у військовій формі ЗСУ. Його вчинок засудили у соцмережах. На ситуацію відреагував український військовий із позивним "Віцик", який служить на фронті, повідомляє УНН.

Баришевський, який виїхав за кордон у 2024 році, обрав для вечірки військовий "піксель". Блогер зробив фотосесію у формі, вимастив обличчя брудом і виклав знімки та відео в Instagram. Після цього в мережі почалася хвиля критики.

На ситуацію відреагував український військовий "Віцик". Він опублікував фото Баришевського поруч із власними знімками з передової, де показав свою аптечку, вимазану кров’ю загиблого побратима.

Піксель - не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Геловін. Це форма, в якій ми носимо на руках поранених та загиблих. Ти в ньому танцюєш, ми гинемо

Також, військовий наголосив, що подібні вчинки принижують пам’ять загиблих і зневажають тих, хто продовжує боронити Україну. Користувачі соцмереж також висловили обурення у коментарях під дописом.

Воно там в себе в сторіз ще й намагається виправдовуватися мовою ворога, знаходячись за кордоном і розказуючи, що ті кому це не сподобалось мають займатись тим, щоб такі ж як він ту форму не отримувати