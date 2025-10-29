$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15019 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20185 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52290 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34885 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56131 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
29 жовтня, 09:51 • 29634 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80152 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48894 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 47680 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52278 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80147 перегляди
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язнення

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

24-річна мешканка Дніпропетровської області, тимчасово проживаюча у Львові, під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян, блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі.

24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язнення

24-річна жінка під час прямої трансляції в соцмережах принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила провадження, блогерці загрожує до трьох років, пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Деталі

Як вказано, 26 жовтня правоохоронці моніторили соцмережі і виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України. Особу "блогерки" встановили – нею виявилась 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Слідчі… розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

- повідомили правоохоронці.

Наразі проводиться досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення інфлюєнсерці про підозру.

"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу23.10.25, 18:24 • 38794 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блогери
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Україна
Львів