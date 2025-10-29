24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язнення

24-річна жінка під час прямої трансляції в соцмережах принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила провадження, блогерці загрожує до трьох років, пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Як вказано, 26 жовтня правоохоронці моніторили соцмережі і виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України. Особу "блогерки" встановили – нею виявилась 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Слідчі… розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років