24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язнення
24-річна мешканка Дніпропетровської області, тимчасово проживаюча у Львові, під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян, блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі.
Деталі
Як вказано, 26 жовтня правоохоронці моніторили соцмережі і виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України. Особу "блогерки" встановили – нею виявилась 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.
Слідчі… розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Наразі проводиться досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення інфлюєнсерці про підозру.
