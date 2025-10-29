24-летняя блогерша унижала ВСУ и жителей запада Украины, ей грозит до трех лет тюрьмы

24-летняя женщина во время прямой трансляции в соцсетях унижала военнослужащих ВСУ и жителей западных регионов. Полиция открыла производство, блогерше грозит до трех лет, пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

Как указано, 26 октября правоохранители мониторили соцсети и обнаружили публикацию, автор которой во время прямой трансляции унижала и оскорбляла военнослужащих ВСУ, а также жителей западных регионов Украины. Личность "блогерши" установили – ею оказалась 24-летняя жительница Днепропетровской области, временно проживающая во Львове.

Следователи… начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет - сообщили правоохранители.

В настоящее время проводится досудебное расследование и решается вопрос о сообщении инфлюенсерше о подозрении.

