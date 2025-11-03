$42.080.01
Блогер за границей надел форму ВСУ на Хэллоуин и нарвался на гнев военных

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Украинский блогер Олег Барышевский, выехавший за границу в 2024 году, появился на праздновании Хэллоуина в военной форме ВСУ, что вызвало волну критики в соцсетях. На его поступок отреагировал украинский военный с позывным "Вицик", опубликовав фото с передовой и подчеркнув, что "пиксель" не является костюмом для развлечений.

Блогер за границей надел форму ВСУ на Хэллоуин и нарвался на гнев военных

Украинский блогер Олег Барышевский вызвал волну возмущения после того, как появился на праздновании Хэллоуина в военной форме ВСУ. Его поступок осудили в соцсетях. На ситуацию отреагировал украинский военный с позывным "Вицик", который служит на фронте, сообщает УНН.

Детали

Барышевский, выехавший за границу в 2024 году, выбрал для вечеринки военный "пиксель". Блогер сделал фотосессию в форме, измазал лицо грязью и выложил снимки и видео в Instagram. После этого в сети началась волна критики.

На ситуацию отреагировал украинский военный "Вицик". Он опубликовал фото Барышевского рядом с собственными снимками с передовой, где показал свою аптечку, измазанную кровью погибшего побратима.

Пиксель - не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Хэллоуин. Это форма, в которой мы носим на руках раненых и погибших. Ты в нем танцуешь, мы погибаем

- написал «Вицик».

Также, военный подчеркнул, что подобные поступки унижают память погибших и презирают тех, кто продолжает защищать Украину. Пользователи соцсетей также выразили возмущение в комментариях под постом.

Это что? Участник шоу "кто сильнее осквернит форму?"

- написал пользователь.

Оно там у себя в сториз еще и пытается оправдываться на языке врага, находясь за границей и рассказывая, что те, кому это не понравилось, должны заниматься тем, чтобы такие же, как он, ту форму не получали

- добавила другая пользовательница. 

После волны критики Барышевский сделал свой аккаунт Instagram приватным, ограничив доступ к странице только для подписчиков.

Напомним

24-летняя жительница Днепропетровской области, временно проживающая во Львове, во время прямой трансляции унижала военнослужащих ВСУ и жителей западных регионов. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан, блогерше грозит до трех лет лишения свободы. 

Алла Киосак

Общество
Социальная сеть
Мобилизация
Война в Украине
Блогеры
Вооруженные силы Украины
Украина
Львов