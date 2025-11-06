TikTok-блогер проведе 5 років у в'язниці за поширення у мережі позицій українських захисників
Київ • УНН
Мешканця Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі за поширення у TikTok відео з бойовою роботою українських підрозділів. На кадрах було розпізнано позиції військових, що створило загрозу для оборони міста.
За поширення позицій місця розташування українських військових засуджено мешканця Одещини. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
В ОГП не називають імені тіктокера, але судячи із опису справи йдеться про блогера на ім'я Андрій Малихін
Деталі
TikTok-блогер з Одещини був визнаний винним та отримав 5 років позбавлення волі за викладання у TikTok відео з бойовою роботою українських підрозділів під час відбиття масованої атаки рф на Одесу.
На опублікованих кадрах можна було розпізнати позиції та місце розташування військових, що створювало загрозу для оборони міста та безпеки бійців.
Крім того, під час обшуку у фігуранта справи виявили патрони різного калібру, які він зберігав без дозволу. Додається, що провину у суді чоловік не визнав.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала 18-річного інформатора, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині. Зловмисник встановлював приховані камери та намагався виявити розташування ППО, йому загрожує до 8 років тюрми.
