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До 15 років за ґратами засудили агентку фсб, яка готувала удари по об'єктах ЗСУ на Сумщині

До 15 років за ґратами засудили агентку фсб, яка готувала удари по об'єктах ЗСУ на Сумщині

Київ • УНН

 • 16953 перегляди

Жінку, яка працювала на російські спецслужби і намагалася виявити позиції українських військ і склади зброї в Сумській області, щоб передати їх рф, засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

До 15 років за ґратами засудили жінку, яка працювала на спецслужби рф та готувала шпигувала за Силами оборони на Сумщині. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі 

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалась виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами.

Жінку затримали на гарячому в липні 2023 року.

Тоді вона збиралися передати розвідувальний "звіт" до фсб. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Затримана депутатка з Хмельниччини, яка працювала на фсб - СБУ07.06.24, 10:47 • 20477 переглядiв

На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми

- резюмували в СБУ.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що для отримання розвідданих, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців.

За координатами агентки рф планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.

Нагадаємо

російського агента, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, засудили по 15 років тюремного ув'язнення. 

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