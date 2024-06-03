Готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ: агента рф засудили до 15 років тюрми
Київ • УНН
74-річний житель Миколаєва, ідейний прихильник кремлівського режиму, був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за підготовку ракетного удару по тепловій електростанції, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків і промислових підприємств Миколаєва.
російського агента, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, засудили по 15 років тюремного ув'язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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Як розповіли в СБУ, серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств Миколаєва.
Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, чоловік фотографував периметр енергооб’єкта.
Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року.
Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний житель Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь рф зраднику обіцяли грошову "винагороду" та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.
Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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