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Готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ: агента рф засудили до 15 років тюрми

Готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ: агента рф засудили до 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 21180 перегляди

74-річний житель Миколаєва, ідейний прихильник кремлівського режиму, був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за підготовку ракетного удару по тепловій електростанції, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків і промислових підприємств Миколаєва.

російського агента, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, засудили по 15 років тюремного ув'язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі 

Як розповіли в СБУ,  серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств Миколаєва.

Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, чоловік фотографував периметр енергооб’єкта.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року.

Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний житель Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь рф зраднику обіцяли грошову "винагороду" та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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