Готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ: агента рф приговорили к 15 годам тюрьмы

российского агента, который готовил ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, приговорили к 15 годам тюремного заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как рассказали в СБУ, среди основных целей врага была теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий Николаева.

Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, мужчина фотографировал периметр энергообъекта.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года.

Как установило расследование, осужденным является 74-летний житель Николаева, идеологический сторонник кремлевского режима, которого оккупанты дистанционно завербовали летом 2022 года. За сотрудничество в пользу рф предателю обещали денежное "вознаграждение" и лояльное отношение рашистов в случае захвата региона.

По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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