Готовил захват Красногоровки в Донецкой области: задержан агент российского гру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

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Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  157102 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153959 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161843 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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24 мая 2024, 14:43  •  141467 просмотра

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Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

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Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  254185 просмотра

Готовил захват Красногоровки в Донецкой области: задержан агент российского гру

В Красногоровке Донецкой области задержан агент российской разведки, который отслеживал места дислокации украинских войск с целью подготовки к захвату города.

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Готовил захват Красногоровки в Донецкой области: задержан агент российского гру

Пыль из пустынь Центральной Азии ожидается в Украине, возможны "грязные" дожди - метеоролог

Пыль из пустынных регионов Центральной Азии ожидается в Украине 27-28 мая, что повлечет за собой облачность, ухудшение видимости и возможные «грязные» дожди, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

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Пыль из пустынь Центральной Азии ожидается в Украине, возможны "грязные" дожди - метеоролог

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Украинская певица Джамала родила третьего ребенка, сына Алима Сейт-Бекира Оглу Сулейманова, и сообщила об этом в Instagram.

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Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

За выходные в результате вооруженной агрессии россии в Украине еще 3 ребенка получили ранения и один погиб. Таким образом, общее количество погибших составляет 548 детей и более 1351 ребенок получил ранения.

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Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Военный эксперт высказался об идее разыгрывать бронь в лотерею.

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии и минометов, зафиксировано 35 взрывов в трех общинах.

Война •   •  3245 просмотра
Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.

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Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.

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Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.

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Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов