Готовил захват Красногоровки в Донецкой области: задержан агент российского гру

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В Красногоровке Донецкой области задержан агент российской разведки, который отслеживал места дислокации украинских войск с целью подготовки к захвату города.
Пыль из пустынь Центральной Азии ожидается в Украине, возможны "грязные" дожди - метеоролог
Пыль из пустынных регионов Центральной Азии ожидается в Украине 27-28 мая, что повлечет за собой облачность, ухудшение видимости и возможные «грязные» дожди, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка
Украинская певица Джамала родила третьего ребенка, сына Алима Сейт-Бекира Оглу Сулейманова, и сообщила об этом в Instagram.
Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны
За выходные в результате вооруженной агрессии россии в Украине еще 3 ребенка получили ранения и один погиб. Таким образом, общее количество погибших составляет 548 детей и более 1351 ребенок получил ранения.
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Военный эксперт высказался об идее разыгрывать бронь в лотерею.
Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии и минометов, зафиксировано 35 взрывов в трех общинах.
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов
россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки
россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов
Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.