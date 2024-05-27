Готовил захват Красногоровки в Донецкой области: задержан агент российского гру

Служба безопасности задержала агента военной разведки рф, который отслеживал пункты дислокации украинских войск, обороняющих Красногоровку в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные нужны были рашистам для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшего продвижения на Кураховском направлении, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы выявить пункты базирования Сил обороны, российская спецслужба привлекла своего агента - местного разнорабочего. Под видом выполнения подсобных работ, он обходил территорию общины, где скрыто фиксировал локации украинских защитников.

После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы "отчитаться" о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере. СБУ своевременно разоблачила вражеские планы, задержала информатора и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

По данным следствия, фигурант находился на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру). Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Установлено, что военная разведка рф дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Шпионил за Силами обороны в самых горячих точках Донетчины: задержан информатор рф