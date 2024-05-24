Шпионил за Силами обороны в самых горячих точках Донетчины: задержан информатор рф

СБУ задержала еще одного информатора рф, который шпионил за подразделениями ВСУ, воюющими в горячих точках Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, злоумышленник отслеживал геолокации Сил обороны вблизи горячих точек восточного фронта. Он пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, которые ведут бои на Покровском и Краматорском направлениях.

Враг надеялся использовать эти данные для огневого поражения позиций ВСУ с использованием ракетного вооружения - заявили в СБУ.

Благодаря тому, что СБУ заблаговременно получила информацию о планах оккупантов, были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск. Затем правоохранители задержали вражеского пособника в его собственном доме.

По данным следствия, им оказался местный житель, который дистанционно сотрудничал с российской разведкой через свою знакомую в РФ. Для коммуникации между собой они использовали анонимный чат в одной из соцсетей.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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