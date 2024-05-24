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Шпигував за Силами оборони у найгарячіших точках Донеччини: затримано інформатора рф

Шпигував за Силами оборони у найгарячіших точках Донеччини: затримано інформатора рф

Київ • УНН

 • 24288 перегляди

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних сил України, що воюють у найгарячіших точках Донецької області.

СБУ затримала ще одного інформатора рф, який  шпигував за підрозділами ЗСУ, що воюють у найгарячіших точках Донеччини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними СБУ, зловмисник відстежував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту. Він намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть бої на Покровському та Краматорському напрямках.

Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння

- заявили в СБУ.

Завдяки тому, що СБУ завчасно отримала інформацію про плани окупантів, було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ. Потім правоохоронці затримали ворожого поплічника у його власному помешканні.

За даними слідства, ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в рф. Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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