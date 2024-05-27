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Готував захоплення Красногорівки на Донеччині: затримано агента російського гру

Готував захоплення Красногорівки на Донеччині: затримано агента російського гру

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

У Красногорівці Донецької області затримано агента російської розвідки, який відстежував місця дислокації українських військ з метою підготовки до захоплення міста.

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф, який відстежував пункти дислокації українських військ, що обороняють Красногорівку у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб виявити пункти базування Сил оборони, російська спецслужба залучила свого агента - місцевого різноробочого. Під виглядом виконання підсобних робіт, він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок фігурант повертався додому, щоб "відзвітувати" про них окупантам через анонімний чат у месенджері.СБУ своєчасно викрила ворожі плани, затримала інформатора та провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

За даними слідства, фігурант перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Встановлено, що воєнна розвідка рф дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Шпигував за Силами оборони у найгарячіших точках Донеччини: затримано інформатора рф24.05.24, 10:10 • 24288 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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