К 15 годам за решеткой приговорили женщину, которая работала на спецслужбы рф и готовила шпионила за Силами обороны на Сумщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным контрразведки СБУ, фигурантка пыталась выявить и передать агрессору позиции штабов украинских войск на приграничные области. Также агент разведывала локации складов ВСУ, в том числе с вооружением и боеприпасами.

Женщину задержали с поличным в июле 2023 года.

Тогда она собирались передать разведывательный "отчет" в фсб. Во время задержания у злоумышленницы изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Задержана депутат из Хмельницкой области, которая работала на фсб - СБУ

На основании собранных доказательств суд признал пособницу врага виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), и назначил ей 15 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ,

Дополнение

Следователи выяснили, что для получения разведданных, женщина обходила местность якобы по личным делам, но на самом деле скрыто фиксировала пункты базирования украинских защитников.

По координатам агента рф планировала осуществить серию вражеских ударов по объектам ВСУ.

Напомним

российского агента, готовившего ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, приговорили к 15 годам тюремного заключения.