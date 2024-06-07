Задержана депутат из Хмельницкой области, которая работала на фсб - СБУ

СБУ задержала депутата местного совета на Хмельнитчине, которая пыталась выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО в регионе. К работе на фсб она приобщила своих детей. Об этом сообщили в пресс службе СБУ, передает УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала агентурную группу фсб, которая действовала на Хмельнитчине. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет - говорится в сообщении СБУ.

По указанию российской спецслужбы агенты пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют регион. Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ.

Чтобы получить разведданные, они под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном авто. Чиновник скрытно фотографировала "нужные" объекты, а сын в это время делал соответствующие пометки на картах Google.

Добытую информацию депутат обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" направляла менеджером своему куратору из фсб.

Как указали в СБУ, за выполнение вражеских задач агентурная группа получала от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на банковскую карточку дочери должностных лиц.

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Все трое агентов фсб были задержаны "на горячем", когда они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутат попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках". После вербовки женщина оставила своих сына и дочь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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